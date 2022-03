Tractorazo: cuarta manifestación de los productores en reclamo de ayuda económica

Compartir

Continúa el reclamo de la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck al pedido de ayuda económica de aporte no reembolsable para todos los productores agropecuario de la zona norte cuyos cultivos se encuentra en emergencia agropecuaria. Esta vez los productores realizaron un «tractorazo» por la ruta nacional 86.

La manifestación comenzó ayer a las 9 de la mañana con una concentración frente al Hípico de Laguna Naineck, para luego dar inicio a la movilización de tractores.

En este sentido Pánfilo Ayala contó que «es la cuarta manifestaciones que llevamos adelante los productores de la zona norte reclamando al gobierno provincial una respuesta al pedido de ayuda económica en forma no reembolsable por la emergencia».

En este contexto, Ayala contó que la caravana de tractores transitó por la ruta nacional 86 y luego ingresó al casco urbano de Laguna Naineck, tomando primero la avenida El Labrador, después la avenida San Martín, para finalizar en la intersección de la ruta 86 con avenida San Martín. En ese lugar, «los productores convocados realizaron una concentración y una asamblea para continuar definiendo las acciones de protesta».

Asimismo el Director de Federación Agraria, dijo: «Seguimos con nuestro reclamo, hay un absoluto silencio por parte del Gobierno no tenemos respuesta y si bien es cierto que se aprobó la emergencia la ayuda no llega a los productores. Además solicitamos una audiencia con el Ministro de la Producción, pero tampoco se hizo presente».

«Hay mucha incertidumbre, nadie sabe si el gobierno pidió la ayuda y de qué forma lo va a repartir, de cuánto se va a dispones, cuánto va aponer la provincia, nadie sabe nada. Hay algunos rumores del Intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch que nos dice que van a entregar fertilizantes a los bananeros, y algunas semillitas a los agricultores, pero nosotros bien sabemos y aclaramos que eso son programas que existen dentro del presupuesto de la provincia, no se puede canjear eso como respuesta a una emergencia que tuvieron los productores, y tenemos que seguimos reclamando hasta que nos den una solución», subrayó.

