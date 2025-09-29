136 razones para creer (Por J. R. Lezcano)

La semana terminó tal como comenzó: con obras inauguradas para el pueblo. No en el centro de la ciudad, sino en distintos puntos de nuestro interior profundo, haciendo realidad los sueños de las y los formoseños allí donde nacen y donde desean desarrollar su proyecto de vida. Agua potable, viviendas dignas, energía eléctrica, acceso a la salud pública, conectividad a internet: todo esto está hoy al alcance de nuestro pueblo, de manera gratuita y con calidad.

En apenas medio año, nuestro modelo provincial, liderado por el doctor Gildo Insfrán, volvió a demostrar al país y al mundo que un Estado presente, con funcionarias y funcionarios comprometidos, puede transformar la vida de la gente. Por eso no queda más que agradecer a nuestros líderes por tener siempre el oído abierto para escuchar y convertir en hechos los reclamos de la comunidad, implementando políticas eficaces y efectivas.

Mientras tanto, del otro lado siguen igual: críticas sin fundamento, operaciones mediáticas, intentos de desgastar nuestro modelo y a su conductor. Nosotros queremos debatir, confrontar ideas y construir propuestas superadoras para nuestra sociedad. Ellos, en cambio, eligen el camino de la desinformación y la oposición vacía.

Por eso seguiremos transitando este camino de progreso y desarrollo para nuestras familias, que con su trabajo engrandecen a nuestra provincia y a la Nación.

El próximo 26 de octubre debemos redoblar nuestro esfuerzo personal para que Graciela y Fabián lleguen al Congreso Nacional y, desde la Cámara de Diputados, defiendan los intereses de Formosa e impidan la entrega de nuestros recursos económicos, naturales y de nuestra soberanía a las políticas imperialistas de las potencias extranjeras.

J.R Lezcano

Partido Nuevo Encuentro Formosa