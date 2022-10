14° Asamblea del Norte Grande: los mandatarios avanzan hacia la concreción del Corredor Bioceánico

Compartir

Este viernes, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán participó de la 14° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero, que contó con la presencia de los demás mandatarios de la región, el jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y de forma virtual el titular del Interior, Eduardo de Pedro.

Además de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), participaron la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce; y el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe.

En esta oportunidad, recorrieron la Smart City Expo y avanzaron en una agenda de pedidos a Nación sobre estrategias de financiamiento para el Corredor Bioceánico con Banco Mundial, BID, FMI; subsidios al transporte; energía renovable y segmentación tarifaria.

“Continuamos trabajando en la implementación de políticas que promuevan el federalismo para terminar con las asimetrías con otras regiones más favorecidas de la Argentina”, sostuvo Insfrán.

Y agregó: “Reiteramos la importancia de implementar medidas financieras e institucionales para atender la situación del transporte público de pasajeros en nuestras provincias, así como el esquema de subsidios para las tarifas en la región”.

En ese sentido, la reunión tuvo como eje central una serie de solicitudes que los gobernadores resolvieron mantener en una reunión con el ministro de Economía, el próximo miércoles.

Allí tratarán el aumento del subsidio al transporte para la región, para que sea incorporado en el presupuesto 2023 por una suma de 113.700 mil millones de pesos; así como también la solicitud de avanzar en proyectos de energía renovable y comenzar con los procesos de negociaciones con organismos multilaterales para concretar el propósito del art. 86 del Presupuesto 2023, que espera ser aprobado a la brevedad en el Congreso de la Nación.

“Este es el camino para concretar una Argentina con igualdad de oportunidades para todos y todas, vivan donde vivan”, aseveró el gobernador formoseño.

De esta forma, la nota presentada ante el jefe de Gabinete y los ministros de Economía y del Interior, expresa: “Nuestro país accede a un cupo de U$S 4000 millones de financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito y nuestra pretensión de carácter regional es precisamente lograr el financiamiento de un Programa para el Desarrollo del Corredor Bioceánico Norte Grande mediante el aporte del 50% de este financiamiento con la contrapartida nacional asignada en el presupuesto y con el endeudamiento a cargo de la Nación Argentina. La fijación de un monto equivalente a U$S 30.000 millones a 15 años resulta claramente razonable.”

Balance de la Misión a EEUU

Sobre la misión del Norte Grande a EEUU, De Pedro expresó que las conclusiones fueron excelentes, “con un modelo de unidad en la diversidad pensando en objetivos concretos, habiendo estudiado las necesidades de infraestructura específicas y concretas de cada una de las provincias, teniendo también las necesidades y requerimientos que hacen a la región en su conjunto y gestionando de manera colectiva.”

Asimismo, anunció que, tras la misión, el Banco Mundial está muy interesado en trabajar el plan de desarrollo del Norte Grande y pronto comenzarán las reuniones.

“El viaje cumplió con todos los objetivos, le demostramos al Banco Mundial, al BID, a los sectores empresarios, al sistema financiero y a las empresas que invierten en Argentina que el norte argentino puede generar certidumbre y condiciones para encender ese potencial”, aseveró.

Por su parte, Manzur también fue concluyente con los resultados de la misión: “No hay antecedentes de una misión de esta característica, que tuvo el impacto esperado; y destacó que está dada la vocación política en avanzar en la implementación de estas acciones, por lo que, se abre una gran posibilidad.

Segmentación de los subsidios de transporte

Los gobernadores, también, solicitaron expresamente al presidente Alberto Fernández, y a los ministros Manzur, Massa y Alexis Guerrera, “la necesidad de propiciar la incorporación en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2023, la actualización del subsidio al transporte público automotor de pasajeros a un monto equivalente a 113.700 M de pesos durante dicho ejercicio fiscal.”

En ese sentido, remarcaron que “si no es posible el aumento en el monto asignado es preciso generar un criterio equitativo para toda la República Argentina a los efectos de corregir asimetrías y evitar la agudización de las desigualdades.”

Misión del Norte Grande a Egipto por la COP 27°

Entre otras cuestiones, el Norte Grande también prevé su participación en la COP 27, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará el próximo mes de noviembre en Sharm El Sheikh, Egipto con el objetivo de promover a las provincias y sus oportunidades de inversión y explotación ligadas a la agricultura verde, en un marco de reducción de emisiones con menor impacto climático.

Así como también, difundir las mejores prácticas en materia de sustentabilidad, que se vienen desarrollando en la región.

Articulación con las políticas nacionales

Para finalizar los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Turismo y Deportes, Matias Lammens; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié presentaron avances de las políticas de sus ministerios en la región.

Katopodis detalló la multiplicidad de obras finalizadas y en ejecución en el Norte Grande, destacando que la inversión en obra pública en la región es superior a la fuerte inversión que verifica en el promedio nacional.

“Son 708.508 millones de pesos de inversión que ya están comprometidos, parte en ejecución y parte en licitación próximamente a ejecutar en cuatro categorías: conectividad vial, gestión integral de recursos hídricos, infraestructura rural y urbana infraestructura del cuidado”, detalló.

En el Norte Grande se proyecta un aumento del 796% para el 2023 en obras de infraestructura; son 2024 proyectos; 338 municipios alcanzados; 22% de la población nacional; 10.075.750 millones de habitantes, 49.576 puestos de trabajo registrados.

Lammens, por su parte, destacó la importancia del turismo interno y receptivo, ya que las provincias del Norte Grande “van a tener un gran movimiento turístico con el impulso de PreViaje, un programa absolutamente federal y redistributivo”.

Y calculó que cerca de 300 mil personas visitarán sus destinos gracias a la tercera edición del programa, en la que participaron más de 1500 prestadores locales, con un impacto de $6.825 millones para las economías regionales.

Por último, Cabandié tuvo como eje la presentación para su firma de la Carta de Intención por inversión histórica en la prevención y combate de incendios, entre las provincias de la región y el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual fue rubricada por los gobernadores.

