15 días de acampe y alta expectativa: los fans de Daddy Yankee esperan por los shows en Bs. As

A comienzos de este año Daddy Yankee anunció que se retira de la música y lo hizo con un último disco, al cual tituló Legendaddy, pero también con su gira definitiva: La última Vuelta World Tour, que este fin de semana pasará por Buenos Aires con dos shows en el estadio de Vélez Sarsfield.

Las entradas están totalmente agotadas desde hace meses y la expectativa entre sus fanáticos argentinos es alta. Tanto que desde hace más de 15 días que están acampando en las inmediaciones de la cancha del club de Liniers. Las carpas están sobre las veredas del estadio y del barrio Vélez, sobre la avenida Juan B. Justo. Son más de 50 las carpas que instaladas y muchos de los que están allí son integrantes del club de fans argentino del astro del reggaetón.

DY -que nació con el nombre de Ramón Luis Ayala Rodríguez en Puerto Rico- llegará a la Argentina en la tarde del viernes, proveniente de Chile y con un vuelo privado. En el vecino país dio tres shows, también agotados, en los que hubo polémica ya que se generó cierto caos entre quienes no pudieron conseguir entradas, pero especularon con ingresar igual al evento desarrollado en el Estadio Nacional de Santiago.

Así, alrededor de 4 mil personas forzaron una de las puertas y los carabineros intervinieron para disuadir a la multitud. La policía chilena informó que hubo tres detenidos a raíz de los desórdenes del concierto del martes 27. Según el coronel Rodrigo Ganga, se trata de “tres hombres adultos, todos con antecedentes; dos con órdenes de detención pendientes vigentes y uno por contrabando”.

El autor de clásicos del género como “Gasolina”, “Rompe” y “Lo Que Pasó Pasó”, viene despertando el furor de sus fans latinoamericanos, el cual se ve acentuado por el carácter de despedida que tienen estos shows. Naturalmente, nadie quiere perderse de la última función del The Big Boss.

Daddy Yankee comenzó su camino en la música hacia 1991, cuando colaboró con DJ Playero en varios de sus mixtapes. De hecho, fue en una de esas sesiones con el productor boricua en la que Yankee mencionó la palabra “reggaetón” por primera vez, aun cuando el género no existía. Es por esto que es considerado uno de los pioneros de este ritmo que hoy sacude las caderas de todo el mundo.

Para 1995, DY presentó su primer trabajo discográfico, el cual tituló No mercy. Y dos años más tarde fue incluido en Boricua Guerrero: First Combat, un compilado que reunió cantantes norteamericanos y puertorriqueños. Allí, Yankee aportó la canción “The profecy” en colaboración con Nas, uno de los más grandes raperos de Estados Unidos.

En 2004 alcanzó el crossover mundial a través de su disco Barrio fino -el cual incluye el éxito global “Gasolina”, canción con la que el reggaetón comenzó a estar en boca y oídos de mucha más gente-, considerado por muchos como el mejor en la historia del género y uno de los más destacados en la historia de la música latina: con este álbum se hizo acreedor de premios Grammy Latinos, Billboard, entre muchos otros.

“La música siempre va a estar ahí, es un matrimonio que está ahí y lo voy a hacer como un pasatiempo, como cuando empecé de chamaquito. No tengo planes todavía, lo más bonito es que no sé qué voy a hacer o qué voy a descubrir”, dijo Daddy Yankee en una entrevista con Univisión, en la que habló cómo imagina su vida después del retiro de la música.

