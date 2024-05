17 de mayo, día de la Armada Argentina

La Armada Argentina cumple hoy 210 años, quizá una fecha solo importante y tenida en cuanta para quien la siente o vive desde adentro; O para alguien que quizás en sus años jóvenes pasó por sus filas, hace algunos años atrás, y hoy tal vez se encuentre ya en la seguridad y calma del hogar, la familia y la tierra firme, pero con la experiencia propia de saber que en algún momento fue un marino, militar de la Armada Argentina y prestó su servicio a la Patria; O por qué no, para aquel Argentino que siente la Patria como un buen criollo.

Allá a lo lejos, en los albores de nuestra patria y junto a tantas fechas épicas que nos enseñan en la escuela y que constituyen la historia de nuestro país, resulta ser que un 17 de mayo de 1814, una fuerza naval del naciente país llamado Argentina, al mando del Almirante Guillermo BROWN, un marino de origen Irlandés nacionalizado Argentino, logra el triunfo naval en el llamado combate de Montevideo sobre la escuadra Realista que dominaba hasta ese momento las aguas del Rio de la Plata; El combate en si duró desde el 15 al 17 de mayo, en los que la escuadra Argentina y en base a tácticas y estrategias osadas y novedosas, logró sitiar en Montevideo a la escuadra Española y finalmente lograr su rendición.

La victoria significó para Argentina la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo, antecediendo a esa victoria batallas como la de San Nicolás, Los Pozos y otras; Es así que, en conmemoración de esa batalla y fecha, y por designación oficial mediante decreto N° 5304 del 12 de mayo de 1960 del Presidente Arturo FRONDIZI, se instituyó el 17 de mayo como el día de la Armada Argentina, reconociendo como su padre y prócer al Almirante Guillermo BROWN, a la misma altura y significancia que el General SAN MARTIN.

Pero son fechas…. solo fechas y datos que seguramente el ciudadano común, en su trajín diario pronto olvidará.

Pero…para el marino, aquel que revista o revistó en sus filas en algún momento o por algunos años, sabe que la Armada no se reduce solo a fechas, sino a hechos.

Hechos que en la gran mayoría de las veces pasan inadvertidos, son invisibles, transparentes, desconocidos para el ciudadano de a pie y más aún para el litoraleño que lejos esta del mar y desconoce su potencial, riqueza y dinámica.

Y es que el marino siente a la Armada de una forma distinta a cualquiera, porque la siente con el corazón, con la camaradería, con el oficio del mar, con la cubierta del buque moviéndose bajo sus pies, con el sabor salado del mar golpeando su rostro en cada navegación, o con cada campaña o vuelo efectuado , ya sea que este aún en actividad, o ya un recuerdo de un tiempo pasado; Porque en la Armada se vive distinto, pues esta profesión siempre fue, es y será una aventura y en ella, hay vivencias que nunca se olvidan.

La Armada, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea, es una de las tres Instituciones que, dependientes del Ministerio de Defensa, componen el Instrumento Militar de Defensa de la Nación.

Es por definición, la Institución que tiene bajo su custodia los elementos, doctrinas, capacitación y entrenamiento, junto con los medios, materiales y humanos, para la protección y salvaguarda de los interesas marítimos de la Nación.

Y bajo este concepto, propósito y misión que el Estado le confiere y asigna, todos los días, a lo largo de todo nuestro litoral marítimo en sus Bases Navales, unidades de superficie, Bases Aeronavales y de Infantería de Marina, e incluso en el interior del país donde no hay mar, mediante las 13 Delegaciones Navales, e incluso fronteras afuera, a través de las Agregadurías Navales en todo el mundo, en forma programada, estructurada, disciplinada y silenciosa, los medios, y los hombres y mujeres componen esta Institución, efectúan a diario un sin fin de tareas desconocidas e inimaginables para el Correntino, el Chaqueño o el Formoseño que lejos vive del mar.

Pero probablemente el lector atento y suspicaz, tal vez se esté preguntando: “Pero…si no hay hipótesis de conflicto y somos todos buenos vecinos en estas latitudes de Sudamérica….que hace la Armada Argentina durante los 365 del año?”

Pues…crea usted señor lector, cualquiera sea su pensamiento, que lejos está de ser una tarea fácil y simple de resumir.

Nuestro litoral marítimo es uno de los más extensos y gran parte del comercio de nuestro país depende del mar y sus puertos; Nuestras aguas territoriales se adentras 200 millas marinas desde la costa hacia el Atlántico, desde la boca del Rio de la Plata hasta el Cabo de Hornos, conformando lo que se denomina la ZEE (Zona Económica Exclusiva).

Esa zona, vastísimamente extensa y difícilmente imaginable para quien no conoce o nunca vio el mar, es parte también de nuestro territorio Argentino y que comprende además toda nuestra plataforma continental, poseedora de una fauna y riqueza ictícola inmensa que además, en el año 2016 fue ampliada de 200 a 350 millas (aprox. 648 km mar adentro).

Por ello, desde hace tiempo, la Armada Argentina en forma combinada e intercalada con la Prefectura Naval Argentina, efectúa constantemente el patrullado de esa gran extensión de mar para la preservación de la misma por la pesca y la depredación del lecho marino y sus riquezas, ya que esta actividad, en forma ilegal y furtiva, son un flagelo que afecta a los países con litoral marítimo y por ello, cada nación soberana asume la responsabilidad y asigna los recursos y medios para cuidarla y preservarla, como parte de sus interesas vitales.

Y ahora que sabe usted esto, ¿Sabía que los hombres y mujeres de la Armada cumplen esas tareas a diario? Y acaso cree que es la única? Pues no, ya que existen otras muchas tareas subsidiarias que se efectúan en forma silenciosa y permanente.

La Armada, al igual que otras fuerzas, está siempre presente brindando ayuda humanitaria en caso de inundaciones, calamidades climáticas o desastres naturales como se hizo por ejemplo mediante el despliegue de medios sanitarios, hospitales de campaña y de contención durante el COVID19. Año tras años, y más allá de su despliegue y función primaria en el mar, sus medios navales se adentran rio arriba para efectuar la Campaña Sanitaria Fluvial, brindando asistencia sanitaria y apoyo a las comunidades ribereñas del Paraná en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

Seguramente el litoraleño habrá escuchado alguna vez del rompehielos ARA “Almirante Irizar”, buque también de la Armada Argentina que año tras año efectúa la “Campaña Antártica” siendo pilar del sostén logístico de las bases lli destacadas tanto Argentinas como extranjeras, llevando y trayendo científicos de todas las áreas a las bases antárticas, efectuando el relevo del personal allí destacado, y hasta con familias en algunos casos. Y es que la Argentina es de los pocos y selectos países que tiene y opera rompehielos, además de tener bases permanentes y temporarias, que demuestran y refuerzan la significancia geopolítica de la Antártida.

Y la lista de actividades y tareas diarias continúa.

La Armada efectúa el permanente cubrimiento de guardias SAR (Búsqueda y Rescate) de toda y cualquier embarcación siniestrada o en emergencia de cualquier nacionalidad que navegue por aguas Argentinas, mediante el cumplimiento de protocolos internacionales homologados.

El patrullado y presencia permanente en las aguas del sur, cubriendo guardias de permanencia y control en sitios inhóspitos donde tan solo un puñado de integrantes de la Armada Argentina, mantienen su presencia y hacen flamear el pabellón Nacional; Son los Puestos de Vigilancia y Control de Tráfico marítimo, surtos a lo largo del Canal de Beagle y su zona de influencia y que, mediante su presencia ininterrumpida, mantiene el control permanente del tráfico marítimo desde el Atlántico al Pacifico y viceversa.

A través del Servicio de Hidrografía Naval (SHIN), la Armada efectúa el mantenimiento de todas las “Ayudas a la Navegación” (faros, balizas, boyas) a lo largo de todo el litoral marítimo, además de los relevamiento permanentes para la confección de las Cartas Marítimas Argentinas y las publicaciones de Ayuda a los Navegantes y Derroteros. También la investigación científica del lecho y fondo marítimo y la fauna ictícola, mediante sus buques hidrográficos como el ARA “Puerto Deseado” o el ARA “Austral” y demás buques auxiliares.

Y hasta la hora oficial de la República Argentina, que es dada por el reloj atómico ubicado en el Observatorio Naval en La Boca.

Pero las actividades de la Armada Argentina son aun más y trascienden nuestras fronteras, nuestras aguas.

La Armada colabora desde hace muchos años en misiones de paz y ayuda humanitaria a través de los Cascos Azules en lugares como Chipre y Haití, habiendo sido participe en otros teatros de operaciones bajo el mandato de la Naciones Unidas como por ejemplo, durante la Guerra del Golfo en 1991 o en Kosovo; La Argentina hace su presencia y colabora en forma efectiva y permanente, sumándose de este modo al concierto de las naciones que velan por la paz.

La presencia y participación de buques argentinos en operativos combinados multinacionales con otras Marinas o Armadas del mundo como los operativos UNITAS, FRATERNO, FLETEX y muchos otros alrededor del mundo, y que son operaciones de ejercicios tácticos combinados cuya finalidad es la ejercitación e interoperatividad de los medios y doctrinas navales de combate pero que además, son refuerzo de la política exterior de la Nación.

Del mismo modo que lo hace la Fragata ARA “Libertad”, nuestro Buque Escuela considerado uno de los más bellos veleros del mundo que, año tras año, efectúa el Viaje de Instrucción de 6 meses alrededor del mundo con los Cadetes que están próximos a recibirse y que serán los futuros Oficiales de la Armada; A bordo, ellos rinden su tesis en el arte de la navegación y otros oficios del mar y aplican lo aprendido durante los 4 años de estudio como Cadetes Navales.

Pero el viaje de instrucción (que en el 2024 será el viaje N°52), va mas allá e implica mucho más que eso; Pues durante cada travesía, la fragata ARA “Libertad” adquiere el status de “embajadora itinerante” ya que este velero, es “ARGENTINA” en los mares del mundo y a donde sea que amarre; Pues allí, ante la mirada curiosa de miles de ojos extranjeros, abre sus puertas para ser visitada y que el mundo conozco a nuestra gente, costumbres y cultura.

Y hay más actividades ligadas al desarrollo tecnológico, investigación científica, desarrollo e impulso a la hidrovia, etc.

Pero todo lo arriba descrito, sería imposible sin la formación profesional, académica y humana brindada por sus dos institutos de formación militar; La Escuela Naval Militar (ESNM) y la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), escuelas que años tras año incorporan jóvenes de los cuatro puntos cardinales de nuestro país, ciudadanos de las 23 provincias Argentinas que, al cabo de cinco o dos años, egresan como Oficiales y Suboficiales, Jefes, técnicos, lideres, marinos…..hombres y mujeres de mar con amor a la patria y vocación de servicio a la Nación.

Allí se forjan e imprimen los valores primordiales para esta profesión militar como son el deber, el patriotismo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el valor, el coraje, el temple, la capacidad de superación y los valores ético y moral de la gente de mar, junto con los conocimientos técnico/profesionales.

Y es que la Armada no es solo y únicamente el mar, ni tampoco solo se limita a barcos.

Pues la Armada, y si bien su función principal y despliegue territorial es el mar y los barcos, es a la vez la fuerza militar más compleja y versátil pues internamente, está compuesta por cuatro Componentes: Mar, Tierra, Aire y Submarino.

El mar, representado por el Componente de SUPERFICIE, que involucra a todos los buques de cualquier tipo, teniendo como columna vertebral a la FLOTA DE MAR, núcleo central y razón de ser de la Armada.

El Componente de TIERRA, representado por la INFANTERIA DE MARINA, cuyos marinos son como un pequeño Ejército compacto y cohesionado, con doctrinas y tácticas navales de empañamiento en tierra, y cuya razón y propósito es el despliegue y proyección de una fuerza compacta, desde el mar, hacia la tierra.

El Componente de AIRE, a cargo de la AVIACION AERONAVAL, que opera diversas aeronaves de diferentes tipos y funciones y cuyas doctrinas, por tratarse de medios que operan en un entorno marítimo y con medios navales, son distintas a los de las aeronaves de otras fuerzas.

Y finalmente el Componente SUBMARINO, que desde el año 1926 opera submarinos desde hace casi 100 años, ejerciendo el poder y control del mar en forma sigilosa y letal.

La Armada son miles de argentinos provenientes de todo el país y que desde hace 210 años, abrazan esta profesión que los lleva a alejarse del terruño propio y a explorar límites más allá de lo conocido. La Armada es un crisol de la Argentina, donde todas las tonadas y costumbres e idiosincrasias de nuestro país se entremezclan y se transforman luego en un lenguaje único, el del marino; Lenguaje que es amalgamado por el mar y bajo un único y honorable propósito como lo es, la protección y preservación de la soberanía Argentina en el mar.

Pero volviendo a las fechas, a la historia….no hace mucho, tan solo 42 años atrás, en un 1982 aun presente en cada uno de nosotros, 323 marinos, hoy ya héroes de toda nuestra Nación, zarparon un día a cumplir con el deber supremo para con la Patria y hoy, junto con el Crucero ARA “General Belgrano”, descansan bajo nuestro mar Atlántico en su tumba de hierro, en eterna custodia y como marca indeleble de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.

Mas acá en el tiempo, aun latente, presente y doloroso en el recuerdo colectivo, tan solo 7 años atrás, 44 tripulantes del submarino ARA “San Juan”, mientras efectuaba sus habituales tareas de ejercicios tácticos y patrulla de nuestros mar Atlántico, quiso el destino que se combinaran los caprichos del mar y las circunstancias, para que aquella patrulla decantara en aquel trágico accidente, convirtiendo automáticamente a sus tripulantes en héroes…… 43 hombres y una mujer que, encomendados a Dios nuestro Señor y guiados por nuestra Patrona de los mares, la Virgen Stella Maris, aún continúan en patrulla eterna, como fieles custodios de nuestro mar.

Porque debemos recordar y tener presente que el ser marino y más aún militar, no es un trabajo; Es una profesión, y es una profesión de vocación de servicio; Pero es a la vez e indefectiblemente, una profesión de riesgo; No es solo vestir un uniforme, tampoco es solo tener ganas de serlo; Es hacer y exponerse a cosas que el ciudadano medio difícilmente estaría dispuesto a efectuar; Así lo hicieron ellos, y así lo hacemos a diario, todos los que estamos aún en actividad, desde todas y cada una de las funciones antes descriptas.

Es por todo ello que desde hace 210 años, encabezada por el Almirante BROWN y sus primeros marinos criollos, nacía esta profesión militar en el mar para los Argentinos; Más tarde, ya con una marina formada y profesional, 323 hombres del Crucero ARA “General Belgrano” en misión de combate, razón de ser suprema del militar, dieron su vida por la Patria cumpliendo con la máxima del Almirante Brown y lema de nuestra Marina que dice: “Irse a pique antes que arriar el pabellón”

Las circunstancias acaecidas por la perdida en operaciones del submarino ARA “San Juan”, sirvieron también para visibilizar y poner en valor ante las sociedad, las actividades y riesgos a los que a diario se expone el marino, militar de la Armada Argentina, en el permanente y silencioso cumplimento de su deber como parte de una de las muchísimas actividades que a diario efectúa la Armada y sus integrantes en muchísimos, múltiples y diversos escenarios y campos.

Y es que más allá de todo esto, victorias y pérdidas, éxitos o tragedias, el marino define a la Armada no como un trabajo, sino como una aventura; Pues el cúmulo de actividades, experiencias, vivencias, conocimiento, aprendizaje y profesionalismo, amalgamados por la camaradería y el espíritu de cuerpo, difícilmente se pueda lograr igual en otro ámbito. ¡¡La Armada, es una aventura!!!!.

“Prestar atención, cubrir puestos de maniobra” “Adentro la uno”, ”Buque zarpó” “Establecer condición de estanqueidad Zulú”, “ Ejercicio ejercicio, zafarrancho de abandono”, ” Cubrir puestos de combate”….son solo frases cortas grabadas en forma indeleble, producto del constante entrenamiento, rutina, práctica y disciplina, que hacen a nuestro acervo y lenguaje naval y que seguramente aún resuenan como un eco en la memoria del retirado; Son frases cortas que difícilmente podremos olvidar; Son algunas de las tantas que el marino va incorporando a su leguaje diario.

“Golpe”, ”Atención”, “ Prestar atención, se va a izar el pabellón, personal de cubiertas bajas se descubre y guarda silencio”, “Iza”, “Arria”. El momento sublime cuando el pabellón celeste y blanco con su sol de guerra, es izado y/o arriado y, parado en firme y haciendo el saludo militar, le rendimos honores y recordamos nuestro juramento a la bandera. ¡¡¡¡Imposible olvidarse!!!!

“Trinca, arrancho y retirada”, las felices y siempre bien recibidas palabras y frase que para el “naval” indica que el buque volvió de su misión, se colocó la planchada, y el marino vuelve a pisar tierra firme y regresa a su hogar, a su familia.

“Colocar calzos” la corta frase que le indican al “alita” que la aeronave esta correctamente asegurada. “Infante no es el que quiere, sino el que puede” la máxima que seguramente el Infante de Marina escuchó durante toda su carrera y se la grabo a fuego.

“Diana”, “Silencio”, “Trote mar”, “Salto arriba”, “Rancho”,…..aquellas hoy lejanas primeras palabras que prontamente se fueron incorporando al lenguaje propio de cada uno durante el periodo reclutamiento y formación militar…..son parte del acervo naval indeleble forjado e impreso a fuego en todos y cada uno de los integrantes de la Armada Argentina.

“Para todos ellos, retirados y en actividad, y a los que día a día, desde todos los puestos, barcos, aviones, bases, batallones, talleres, arsenales, hospitales, destacamentos, delegaciones, agregadurías, oficinas, etc., que operan, administran y mantienen los medios navales para cumplir con la misión de custodiar nuestro mar”,

¡¡¡¡Feliz día de la Armada Argentina!!!!

BLANQUER Cristian Gabriel

Suboficial Principal Electrónico Radarista

Encargado de la Delegación Naval Corrientes