18.000 persones censarán las viviendas que no fueron visitadas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) informó que alrededor de 18 mil personas van a censar las viviendas que no fueron visitadas durante el operativo presencial realizado durante la jornada del miércoles en todo el país en el marco del Censo Nacional 2022, mientras que indicó que «a los ocho meses» estarían «los primeros resultados formales».

«Cada uno de los 66 mil jefes/as de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas», remarcó el Indec en un comunicado que difundió en su cuenta oficial del censo en la red social Twitter.

En ese marco, precisó: «En la semana de supervisión, los 18 mil asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin, censarán estas viviendas».

«De acuerdo con la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada», indicó el organismo conducido por Marco Lavagna.

Lavagna participó este jueves de la reunión de Gabinete convocada por el jefe de ministros, Juan Manzur, en Casa de Gobierno y el operativo censal fue uno de los tópicos más significativos del encuentro.

En una conferencia de prensa, contó: «Estamos en la etapa de cargar la información. Se está recogiendo toda la información del proyecto que fue Censar, y estamos empezando la etapa de supervisión y recuperación sobre viviendas que puedan haber quedado, que es una parte chica, pero que de igual forma deben ser censadas».

«Después sigue la etapa del procesamiento de la información. A los ocho meses los primeros resultados formales, y al año y medio la totalidad de los datos. Es un trabajo muy grande en términos de logística, 652 mil personas censando. Ahora viene la etapa del repliegue y el análisis», afirmó Lavagna.

Debido a los numerosos casos reportados de personas que no recibieron el miércoles la visita de los censistas, el Indec anunció anoche que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para poder completar el formulario del censo en forma digital.

