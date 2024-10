Las exportaciones de las empresas pymes crecieron 21,6%, alcanzando los USD 6.405 millones exportados, lo que representa el 11,9% del total exportado por la República Argentina en el período enero–agosto 2024. En volumen, las pymes exportaron 4,8 millones de toneladas, 11% más que los primeros ocho meses acumulados de 2023. Esta similitud entre el crecimiento en dólares y en volumen indica un incremento real en las exportaciones de las pymes. Con estos valores, las pymes exportaron, en promedio, a USD 1.325 la tonelada. De las 5.104 empresas que exportaron en este período, 3.524 son empresas pymes, es decir que, para el período analizado, 69% de los operadores son pymes.

Fabian Hryniewicz, tesorero de la CAPyMEF fue consultado por el Grupo de Medios TVO al respecto y aclaró que de igual manera estos números corresponden tan solo en nuestra provincia al 0,1 por ciento. Hryniewicz también cargó duro contra las medidas económicas de Javier Milei y aclaró que “nadie puede estar en contra del déficit cero, pero se olvidan de mover la actividad económica y esto solo lo da el consumo”.

Hryniewicz comenzó diciendo: “lo vi y lo debatí, la noticia no es muy auspiciosa porque en su mayoría salvo para la región central se tratan de productos primarios, es decir que estamos exportando materia prima que luego terminamos importando procesada, lo que se pretende es que las Pymes puedan exportar los productos terminados, eso no es así”.

“De igual manera, algún movimiento se está empezando a gestar, no es un importe de gran envergadura, vemos una suma importante de dinero, pero dividido en 8 meses realmente no es una exportación que llame mucho la atención porque hemos tenido momentos en donde hubo mucha más importancia en ingreso de dólares que lo que se informa en la noticia”, acotó.

“En el volumen total, lo que exportó la provincia de Formosa en estos 8 meses representa el 0, 1 por ciento, prácticamente insignificante y si a eso le agregamos que buena parte de lo que se ha exportado son exportaciones originadas en otras jurisdicciones y no auténticamente nuestras el impacto es mucho menor, de igual manera hay que decir que tenemos esperanzas y pensamos que esto puede llegar a variar”, añadió.

“Para nosotros como dirigentes gremiales empresarios lo que nos gustaría es por ejemplo, en el caso de Formosa no exportar madera sino productos terminados, exportar muebles. Tenemos que buscar exportar trabajo argentino”, explicó.

Por otra parte, cargó contra el gobierno nacional y aseveró que “se ha puesto en un círculo vicioso del que le va a resultar muy difícil salir porque están apostando a todo lo que es déficit cero y eso habla de que apuestan al sector financiero, pero se olvidan que para poder mover ese sector hay que activar la producción porque si esto no se da, no se generarán recursos”, manifestó.

“Nos está faltando la actividad económica y esto solo lo da el consumo, nadie está en contra del déficit cero, pero no hay que dejar de lado a la producción porque eso es lo que da vuelta la máquina de la economía del país”, cerró.