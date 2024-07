«30 años Tour»: Pier llega por primera vez a nuestra ciudad

En el marco de la gira “30 años Tour”, Pier llega por primera vez a Formosa para presentarse el 27 de julio, a las 21, en La Nueva Recova.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía web en el portal www.todoticket.ar, mientras que los tickets físicos se encuentran disponibles en Punto Norte (Sarmiento 701 esq España), El Agite Rock (Av. Italia 1246), HOOK 24hs (Belgrano 613) y La Cornisa Pool (JF Cancio 1138 – CLORINDA).

En agosto de 2022, Pier formó parte de la grilla del Festival Clorinda Arde Rock, pero esta ocasión constituye la primera visita a la capital formoseña.

La legendaria banda viene recargada de anuncios porque arrancan los festejos por su aniversario. Por un lado, Pier comenzó a girar para celebrar tres décadas de rock y pasión. Y como sí eso fuera poco, lanzaron una tremenda reversión del clásico “La ilusión que me condena” con grandes músicos invitados.

Como referentes del «rock barrial», un movimiento que surgió en los años 90, Pier le regaló a la cultura argentina grandes himnos generacionales. Desde «Sacrificio y Rock and roll» hasta «La ilusión que me condena», pasando por «Jaque mate» y «Ángeles del olvido”.

Por eso eligieron “La ilusión que me condena” para reversionarlo con la participación de músicos amigos: Tete (La Renga), Ale Kurz (El Bordo) y Bochi (Pastillas del Abuelo).

En cuanto al 30 años Tour, los hermanos Agustín y Ramiro Cerezo iniciaron este recorrido histórico en la provincia de Córdoba, marcando el comienzo de una celebración inolvidable.

Además de Formosa, se presentarán en Corrientes, Resistencia, Posadas, Mendoza, San Juan, Neuquén, Bariloche y varios sitios del Gran Buenos Aires. También, en octubre visitarán Uruguay y finalizarán su gran tour en CABA.