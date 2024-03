5 DE MARZO: El nombre que lleva el bloque de Marcelo Ocampo en el Concejo

Al cumplirse 3 años de aquella brutal represión que sufrieron cientos de formoseños que reclamaban por la vuelta a fase 1 en la pandemia, Marcelo Ocampo nombró a su bloque “5 de Marzo” en honor a la fecha histórica que unió a los formoseños en los momentos más tristes de la pandemia.

El edil capitalino recordó la fecha en la que salió a manifestarse para poder trabajar y abrir sus negocios, junto a cientos de trabajadores, comerciantes y estudiantes, en la que el gobierno de Gildo Insfrán respondió con una brutal represión que dejócientos de detenidos y una decena de heridos, entre ellos ancianos y menores de edad.

“Fue un momento muy difícil para todos los formoseños, en particular para los comerciantes que teníamos sobre nuestras espaldas el alimento de cada familia que trabajaba en los negocios que eran obligados a cerrar sin justificación. No solo se perdió vidas de quienes no pudieron acceder a las vacunas porque se habían organizado los Vacunatorios Vips para los funcionarios, o de quienes murieron en los centros de aislamientos sin atención médica, o como Mauro Ledesma que murió cruzando en rio nadando por las restricciones ridículas que impuso Insfran para ingresar y salir de nuestra provincia. Fueron tantas las cosas que pasamos y tanto lo que perdimos, que perdimos hasta el miedo y salíamos a reclamar” relató.

“Fue un proceso de lucha que me llevo a involucrarme en política y a estar en el lugar que me toca ocupar hoy, por eso no quiero apelar al olvido de una fecha que nos marcó a todos de por vida, ni de las victimas que se llevó, ni de lo mucho que nos costó. Una fecha en la que el pueblo se unió en un grito de libertad, así que para mí tiene mucho significado” expresó.

“También, me parece importante que esa lucha quede plasmada en un lugar donde se toman decisiones para la gente, como es el Concejo Deliberante, donde muchos quieren tirar por tierra y negar esa parte de la historia en la que el gobierno provincial fue el principal culpable y muchos en ese recinto fueron cómplices y eligieron mirar a un costado. Es una forma de entender de qué lado estuvo cada uno cuando se violaban los derechos humanos” finalizó.