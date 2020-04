65 estudiantes varados en Chaco y Corrientes piden al Gobierno que los ayude a regresar a Formosa

Compartir

Linkedin Print

Néstor, uno de los estudiantes varados en Resistencia (Chaco), en contacto con el Grupo de Medios TVO dijo que desde que inició la cuarentena están solicitando al Gobierno de Formosa que los ayude a regresar a sus hogares, pero hasta el momento su pedido no fue escuchado. Agregó que actualmente unos 65 estudiantes (de Corrientes y Chaco) se encuentran en contacto y organizándose a través de un grupo de WhatsApp.

«Yo por ahora estoy en una casa prestada; hace tres semanas que venimos solicitando ayuda, pero todavía no tenemos respuestas. Somos alrededor de 65 estudiantes varados», comentó.

Seguidamente consultado si es que pudieron hablar con algún representante del Gobierno indicó que no ya que «nadie nos escribió ni nos llamó». «Hay chicos que están desesperados porque están en situación crítica, entre nosotros nos solidarizamos», explicó.

«Nosotros necesitamos volver, nuestra situación es angustiante. Según el gobernador de acá las clases no van a empezar hasta el mes de junio-julio, por eso también la desesperación», aseveró.