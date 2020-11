8N: Formosa se sumó ayer al banderazo nacional con reclamos por la “libertad y la justicia”

Compartir

Ayer por la tarde, formoseños se convocaron en la plaza San Martín para sumarse de esta forma al banderazo en todo el país en protesta contra el gobierno nacional con consignas que incluyeron reclamos económicos, inseguridad hasta críticas a las medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus. En nuestra ciudad también protestaron contra el gobierno provincial y para pedir por la “libertad, la justicia y la república”.

Los manifestantes del denominado “8N” llevaron banderas argentinas, pancartas y carteles y pidieron por “un país y una provincia libre, con protocolos de actividades y circulación más flexibles donde no se atropellen impunemente nuestras libertades constitucionales, donde ninguno tenga que ser esclavo del Estado para tener trabajo, donde si un político es corrupto sea enjuiciado y encarcelado, por una educación libre de adoctrinamiento”.

Una de las manifestantes tomó la palabra y aseguró que “vine porque estoy agotada al igual que todos ustedes de estar encerrada y tener que pedir permiso para poder salir, agotada de temer a la Policía que cuando nos matan, roban o desaparecen no hacen nada, pero cuando no tenemos el permiso ahí sí actúan rápido”.

La concurrida marcha se movilizó desde la plaza San Martín hacia el Mástil Municipal donde entonaron el Himno Nacional Argentino al unísono de “Viva la Patria” y donde varios manifestantes tomaron la palabra y expresaron su descontento con las medidas adoptadas en Formosa.

“Hoy estamos por un solo objetivo que es defender nuestros derechos y el de los demás formoseños, salimos a manifestarnos para ponerle un parate al autoritarismo provincial y nacional. Le pido a los jóvenes que no tengan miedo, que se involucren, que participen más allá del partido político del que formen parte o si no forman parte de ninguno, que no tengan miedo porque el futuro son ustedes”, expresó una manifestante.

Otra mujer indicó que “gracias a que hay otra generación de formoseños que amamos esta tierra queremos verla libre de la autocracia, de los excesos, del autoritarismo. Ningún pueblo y ninguna sociedad puede tener democracia sin república que significa división de poderes y sin justicia. En esto no hay ideología, me siento orgullosa de que tantos jóvenes estén acompañándonos y dirigiendo, liderando este movimiento que es un resurgir del deseo de libertad que tenemos todos”.

La mayor parte de los reclamos tuvo que ver con las medidas para enfrentar la pandemia como el extenso aislamiento y también por la situación de los miles de varados que reclaman poder ingresar a Formosa.

