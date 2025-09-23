9 de Noviembre: EL COLORADO INVITA A LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN AL FESTIVAL DEL DIA DE LA TRADICIÓN



• Entrada, estacionamiento de vehículos y acampe en el Camping Municipal, totalmente libre y gratuito. Habrá destrezas criollas y al caer la tarde, la actuación de: Pico» Frank, Iván Ruiz, Grupo Guitarreros y Lázaro Caballero.

EL COLORADO. La municipalidad de El Colorado vuelve a incentivar en una fecha clave para celebrar tradiciones y costumbres criollas e fortalecer la gastronomía y hotelería local, tanto como los emprendimientos locales que tratarán de aprovechar las oportunidades.

En los últimos días desde la Municipalidad de El Colorado comenzaron a realizar los anuncios desde el área de Turismo y Cultura de la Municipalidad, el propio Jefe Comunal Mario Brígñole, montado a caballo y con vestimentas típicas, a su vez secundado por el “Grupo Patria y Tradición”, con el que todos los años trabaja siempre en las actividades gauchesca. Montado a caballo hizo el anuncio y convocatoria, una vez más, a la Fiesta de la Tradición para el próximo 9 de noviembre.

Como ya es una costumbre, el evento se va a realizar en instalaciones del Camping Municipal y concretamente las destrezas gauchas, se llevarán a cabo en las instalaciones del Predio de Doma y Jineteada “Luis González”. Se contará con la presencia de tropillas, animadores y jinetes de distintos puntos de la región.

Las destrezas gauchas se llevan a cabo durante casi toda la jornada, previendo su culminación poco antes de caer la noche, cuando ya las actividades se van a concentrar en el escenario que volverá a tener a figuras del folklore de primer nivel.

«Estamos invitando a todo El Colorado como también a todos los pueblos, colonias y provincias vecinas a este evento de entrada totalmente libre y gratuita”, dijo Brignole en una invitación abierta.

Se espera una vez más una abundante y esmerada oferta de servicios de comidas típicas durante toda la jornada. Pero al caer la tarde, se van a presentar figuras en el escenario comenzando con la actuación de «Pico» Frank. Luego seguirán en la actuación, Iván Ruiz, el Grupo Guitarreros y Lázaro Caballero. La animación estará a cargo de Milton Pino y El Gaucho Talas.