Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvieron buena aceptación inicial entre los analistas de mercado, que consideraron que «van en la dirección correcta», a la vez que ponderaron el énfasis en bajar el déficit fiscal, el fortalecimiento de reservas, el freno al financiamento vía Banco Central y un plan para despejar necesidades inmediatas de fondeo con un canje voluntario de deuda, que a la postre permitirían reencauzar el rumbo económico.

Massa fue claro en la intención oficial de evitar «shocks devaluatorios», y a cambio anunció un plan de recomposición de reservas que se basa en un acuerdo con el sector exportador para que liquiden US$5.000 millones en los próximos dos meses, además de nuevos créditos con organismos como la CAF por US$750 millones.

Además, se comprometió a gestionar la aceleración de desembolsos de otros organismos, cuyos créditos están en carpeta pero aun faltan aprobar, y otros que ya habían sido aprobados pero se encontraban demorados o en carpeta por US$1.200 millones.

Otro de los puntos destacados por los analistas son las «cuatro ofertas de Repo: para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana», que interesó al mercado, desde el punto de vista de que podrá elevar la cotización de los títulos de deuda argentina, y por ende bajar automáticamente el riesgo país.

Según el ministro de Economía, tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano se ofrecieron, en este sentido, y es de esperar que los anuncios se resolverán en las próximas tres semanas como resultado de las gestiones en la gira internacional que encarará Massa por Washington y Nueva York, Francia y Qatar, donde este último país posee un fondo soberano de US$ 300.000 millones que da créditos y aporta fondos a empresas y otras naciones.

Edmar Bacha, economista brasileño que instituyó el Plan Real de Brasil, consideró que «las medidas anunciadas van en una buena dirección, con el fin de restaurar la confianza en la conducción de la política económica de la Argentina».

«Me recuerdan el Programa de Acción Inmediata que anunció Fernando Henrique Cardoso en junio de 1993, antes del lanzamiento del Plan Real en diciembre de ese año», dijo tras ser convocado por la Universidad Austral para participar del debate «Programas de Estabilización Económica para Argentina».

En tanto Diana Mondino, economista y exdirectora general de Standard & Poors para América Latina, consideró que «es positivo el anuncio de que no se pedirán más adelantos transitorios al BCRA y que, además, le restituirán $10.000 millones. También el anuncio de que unificarán gran parte de los gastos de las áreas descentralizadas del Estado. Ojalá pueda lograrlo», manifestó.

Asimismo, Mondino consideró que «para ser efectivas, las medidas tienen que estar orientadas a tres objetivos simultáneos: reducir el gasto público, fomentar exportaciones y reducir pasivos del BCRA. Es difícil lograr los tres objetivos rápidamente, por supuesto; pero -al menos- deben estar en esa dirección.Las medidas de corto plazo son por definición un paliativo y serán más eficaces cuanto más pronto se pueda intentar realizar cambios estructurales. No es justo con el nuevo ministro pretender que haya cambios drásticos, pero tampoco es deseable que haya demoras en implementarlas», expresó la economista

Asimismo, Javier Timerman, que administra fondos de inversores locales y de Nueva York, en conversación con Télam sostuvo que los nuevos anuncios de Massa significan «un cambio de discurso muy positivo, se compromete a cumplir varias metas y a buscar consensos con el sector privado para acumular reservas», explicó .

Destacó además que «los anuncios de repos son una herramienta posible que no sólo va a descomprimir la falta de dólares sino también mejorar la relación con Wall Street, lo mismo con la posibilidad de recomprar la deuda», ponderó el analista financiero.

En cuanto a los próximos vencimientos, se lanzará un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días, que finalizará el martes 9 de agosto, para el cual hay «compromisos de adhesión de más del 60%», expresó Massa, quien remarcó que «se cumplirá la meta del 2,5% de déficit primario establecida por el Presupuesto nacional».

En este sentido, trascendió que será un canje de bonos dual, donde los inversores podrán optar por cubrirse por el tipo de cambio o la inflación, el rendimiento que les resulte mejor, de acuerdo con las condiciones de mercado, con vencimiento anterior a las elecciones de 2023.

El flamante ministro enfatizó que «no se utilizarán adelantos del Tesoro por lo que resta del año: el lunes 8 de agosto se hará un reintegro por $10.000 millones al Banco Central», lo que fue bien visto por el mercado en función de ir controlando la emisión para poder apuntarle a una baja de la inflación.

Por último, en cuanto a los desembolsos previstos de organismos, analistas tomaron nota del giro en el discurso de Mauricio Claver-Carone, titular del BID, la entidad que mantiene frenados al menos unos US$ 500 millones para la Argentina, tras la designación de Sergio Massa.

