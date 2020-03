La suspensión de clases, el fútbol, la economía y el hombre que agredió al guardia: 14 definiciones de Alberto Fernández sobre el avance del coronavirus

Compartir

Alberto Fernández se puso al frente de la comunicación sobre las medidas que está evaluando el gobierno nacional para combatir el avance del coronavirus. Este domingo será un día clave ya que a las 17 habrá una reunión en Olivos en donde el Presidente, junto a gran parte del Gabinete y con la presencia de expertos en salud, decidirá si se suspenden las clases en todo el país.

A raíz de esto, el mandatario brindó dos largas entrevistas a Radio 10 y radio Mitre, en donde abordó distintos temas de agenda y las futuras decisiones del Ejecutivo en torno al combate de la pandemia que ya dejó dos muertos en la Argentina.

A continuación, las principales definiciones:

“Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte para darle la posibilidad a la gente de quedarse en su casa. Una serie de días donde digamos: ‘Durante este plazo todos se quedan en su casa’. Está avanzado, estamos buscando el momento”. “Todo lo que pueda hacer por la gente por no circular es mejor que lo haga. Si se puede quedar en su casa, quédese. Si en el trabajo toleran su ausencia, quédese. El virus circula porque nosotros circulamos”. “Estamos evaluando parar la circulación por 10 días. Minimizar las salidas y que se queden en casa, así podemos minimizar mucho el riesgo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos”.

4. “Hay que evaluar si es necesario que los chicos dejen de ir al colegio. Pero esto es dinámico y todos los días hay que barajar y dar de nuevo”.

5. “En la última reunión que hicimos dedicamos más de una hora al tema escuelas. Todos nos dijeron que no era conveniente suspender las clases porque el grado de infección en los chicos era muy bajo».

6. «El ritmo del crecimiento de la enfermedad no lo hacía recomendable y, segundo, porque lo que más les preocupaba es dónde quedaban los chicos si los padres tienen que ir a trabajar. Todos sacaron la conclusión de que se quedarían con los abuelos, que son los más vulnerables. Entonces nos recomendaron seguir con las clases, hacer monitoreo diario y ver con qué velocidad crece la pandemia”.

7. “Estamos en recesión y no podemos dejar que se profundice. Cuando uno piensa en tomar una medida como la que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que durante esos días ciertos sectores prácticamente no van a funcionar. Para todo eso hay que buscar mecanismos de compensación para que el que deja de producir pueda sobrevivir”.

8. El mandatario se refirió a la situación de abastecimiento de suministros como alcohol en gel y barbijos. “Tenemos tomadas medias sobre esos productores. Les vamos a aplicar de la ley de defensa de la competencia a los vivos. Hay normas que castigan al que retiene y no entrega la mercado especulando con el precio y a los que suben el precio sin razón. El lunes los inspectores saldrán a controlar estos temas puntualmente”.

9. Sobre el ministro de Salud, Ginés González García: “Cometió el pecado de la honestidad. Los expertos a los que consultamos nos habían dicho en enero que el virus moría a los 24 grados y que las posibilidades de que llegara al país eran casi nulas. Lo que dijo Ginés fue lo que dijo la comunidad científica”.

10. «No lo cambio ni loco. Ginés es el mejor ministro que puede tener Argentina. Es el que más sabe de salud pública”.

11. En referencia al hombre que golpeó violentamente a un guardia que le llamó la atención por no cumplir con la cuarentena: “Ayer era la 1.30 de la mañana, yo estaba con Wado. Me contacté yo mismo con una persona que había subido un tweet, hablando de este señor, por decirlo de algún modo, que se enojó porque le dijeron que tenía que hacer la cuarentena. Y empezó a pegarle al guardia del edificio donde vive porque se negaba”.

12. “No sabíamos si era un fake news o era verdad. Por eso le escribí al que subió el tweet, le escribí por mensaje directo yo a la 1 de la mañana, preguntándole. Según parece, se hizo una denuncia en la comisaría de Vicente López».

13. Al respecto de la decisión de River de no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán: “Como soy futbolero, sé que hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una decisión individual. Sé que hay una disputa entre el River y los otros clubes, pero eso tuvo más que ver con lo que pasó con un jugador de la reserva, que con la decisión de no jugar al fútbol”.

14. “Me parece que el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, es bueno que no lo hagamos. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún”.