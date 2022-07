A 10 años, el padre de Jazmín De Grazia reveló detalles desconocidos de la muerte de la modelo

Compartir

Linkedin Print

El lunes la también conductora hubiera cumplido 38 años. Falleció en su casa el 5 de febrero del 2012

El lunes, la modelo Jazmín De Grazia hubiera cumplido 38 años y a casi 11 de su muerte, ocurrida el 5 de febrero del 2012, su papá Ricardo habló y dio detalles sobre la causa de deceso de su hija. Su amiga Paula Chaves la recordó con un video de una planta de jazmines que se le aparecieron como una señal.

Fue la periodista Fernanda Iglesias, quien invitada a LAM habló con el papá de la modelo. “Pensé que estaría más superado, pero no, uno se acostumbra a vivir con el dolor, no está superado, cuando hablamos se puso a llorar”, dijo la panelista sobre la charla que tuvieron.

Además, contó que Ricardo le contó sobre las horas previas a la muerte de su hija: “Me dijo que ella siempre se levantaba y se bañaba, se daba una ducha y como estaba en verano siempre tenia la bañera llena porque se refrescaba y salía, como si fuera una pileta. Ese día estaba comiendo un sandwich hecho con unas galletas de arroz, porque no comía harinas y cuando él llegó vio el sándwich a medio comer y el short sobre el piso que ella se había sacado, que le quedaba aún la forma del cuerpo, había ido a la bañadera a refrescarse”.

A casi once años de la partida de su hija, él quiso aclarar las causas del fallecimiento. “No murió de sobredosis. Lo que pasó, la causa de la muerte, fue infarto agudo de medicardio con lesión de media data”, explicó sobre los resultados arrojados en la autopsia que le realizaron a la joven de 27 años.

Ricardo le contó que con el dinero del juicio civil que le ganaron al diario Crónica y al Estado en representación de la policía, por publicar fotos de Jazmín desnuda y muerta en su departamento, comprarán árboles frutales para donarlos a la fundación Huellas al Futuro, de Tres Arroyos de donde es la familia, para que confeccionen mermeladas para vender. “La idea es generar algo lindo de todo o que sucedió”, sumó Iglesias.

Paula Chaves, quien fuera íntima amiga de De Grazia, la recordó en sus redes sociales. “En un Jazmín, mensaje claro y lleno de señales”, escribió junto con un video de la planta de flores que lleva el nombre de la modelo, lo que sintió como una señal. Casualmente su hija menor, Filipa de dos años, nació el mismo día de cumpleaños que la modelo fallecida.

“Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”, dijo a Teleshow en febrero de este año, cuando se cumplió una década de la partida de Jaz, como ella cariñosamente la llamaba.

La tercera hija de su relación con Pedro Alfonso nació en el Sanatorio de la Trinidad el 4 julio, la fecha de nacimiento de su amiga. Incluso, apenas tuvo a Filipa y la llevaron a su habitación, la estaba esperando una amable enfermera que la trató de forma especial. Contó que jamás la habían atendido de tal manera. Nunca supo quién era durante su estadía ni su nombre hasta que, antes de irse, Paula le preguntó cómo se llamaba: “Me llamo Jazmín”, le respondió la cálida mujer, hecho que vio como una señal.

Paula y Jazmín se conocieron en el ciclo Super M y de ahí en más no se separaron. Trabajaron juntas en al agencia de modelos de Marcelo Piñeyro y forjaron una profunda amistad.

Compartir

Linkedin Print