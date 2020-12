A 3 años de la muerte de Floro Bogado, su hijo Adrián lo recordó como “una persona que fue muy humilde”

Compartir

Linkedin Print

Ayer se cumplieron 3 años de la muerte del doctor Floro Eleuterio Bogado, quien fuera el primer gobernador de Formosa en el retorno de la democracia y vicegobernador en la gestión de Gildo Insfrán. En su memoria, se realizó un acto de imposición de su nombre a una plaza y un boulevard del barrio La Nueva Formosa del que participaron su hijo Adrián Bogado, el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, además de legisladores provinciales, concejales capitalinos, familiares y allegados.

“Recordamos a mi padre como un hombre de la democracia, de Dios, el mejor homenaje que podemos tener es que el pueblo formoseño lo recuerde con sus aciertos, virtudes, defectos pero como una persona que realmente quería a Formosa, a su tierra, a los formoseños, pasó gran parte de su vida en la política grande, en la política con todas las letras trabajando para el bien común”, dijo su hijo Adrián.

“Quiero recordarlo como aquel niño que fue de una familia humilde y que logró sus objetivos al recibirse de abogado, le costó muchísimo porque le costaba mantenerse económicamente, tuvo ayuda de mis tías y logró su objetivo, fue un gran abogado, fue juez de trabajo que luego fue echado por la dictadura militar y también fue seminarista, siempre hablaba de Dios, del evangelio, era una persona muy formada, sabía de teología, filosofía, de cosas de la vida, tengo los mejores recuerdos de mi padre”, destacó.

Asimismo manifestó que “el legado que me dejó y me enseñó siempre es a ser una persona de bien, los cargos políticos van y vienen, para mí lo más importante que nos dejó a la familia fue tener los principios y valores intactos más allá del lugar que uno ocupe, la dignidad de la persona humana, él siempre decía que era bueno tener a personas buenas e inteligentes, pero principalmente buenas, nos decía que el ser más inteligente después de Dios es Satanás pero que no hacía ninguna cosa buena, él con ese ejemplo decía que las personas que son íntegras, dignas, decentes, que luchan por el bien común son los valores que uno tiene que tener en todos los ámbitos no solo en la política, sino que en el trabajo, en la familia, nadie es perfecto, pero la idea es que uno vaya evolucionando, más en estos tiempos que son muy difíciles y donde vemos los valores como dados vuelta, fue una persona que pasó por mucho, sufrió desde joven, en sus 78 años vivió toda una vida, no le gustaban los lujos, no le gustaba viajar, ni siquiera ir a tomar un café a un bar, simplemente iba de la casa al trabajo y viceversa, su felicidad era esa y compartir con su familia, compartir con mis hijas como abuelo, también le pasaron cosas trágicas como la muerte de mi hermano Víctor en el año 2000 con 23 años, son cosas de la vida y pretendemos que se lo recuerde de la mejor manera”.

Recordó Adrián que su padre asumió como gobernador de Formosa en un tiempo más que difícil, tras el advenimiento de la democracia, “comentaba que luego de la dictadura cívico militar fue electo como gobernador de la provincia, Lisbel Rivira como vicegobernador y el ‘Negro’ Vega como intendente de la ciudad de Formosa, a nivel nacional estaba Raúl Alfonsín, era todo nuevo, en Formosa había que reconstruir todo, era el advenimiento democrático, lanzó el lema “Con poco haremos mucho’ porque no teníamos la ley de coparticipación federal de impuestos como viene ahora por sistema de goteo diario, encima con un gobierno nacional que era de un signo político distinto aunque él llegó a tener buena relación con don Alfonsín”.

“Lo rescato como un digno representante del peronismo verdadero que siempre trabajó en ese sentido con sus ideales, siempre respetando al otro, tenía muy buenos amigos radicales, no estaba de acuerdo con la política de confrontación permanente, decía que uno no tiene que ser duro, pero sí firme en las decisiones, pero siempre tener empatía con el otro, era una persona muy pero muy humilde de corazón, lo demostró así en su gestión como gobernador donde también siempre impulsaba y promovía la cultura del trabajo, recorriendo la provincia siempre hablo con productores de edad y me cuentan que mi padre les dio un tractor a la comunidad para que puedan en esa época producir algodón, era una política donde se promovía fuertemente el desarrollo productivo, el trabajo, en su gobierno se encontró petróleo en la zona del extremo oeste de Formosa y por supuesto políticas inclusivas con respecto a las comunidades indígenas también con aquella famosa ley 426 que otorga tantos derechos para las comunidades, no lo logró solo, siempre lo acompañó su equipo de trabajo, hombres y mujeres que estaban comprometidos con la comunidad formoseña”, finalizó destacando.

Compartir

Linkedin Print