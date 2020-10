A 45 años de la defensa del Regimiento Monte 29, se realizará homenaje a los héroes formoseños

Compartir

Con motivo de conmemorarse el 45° aniversario de la heroica defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 y el Día del Héroe Formoseño, que se instituyó por Ley Provincial 1612, se realizará hoy a las 18:30 horas el tradicional acto conmemorativo, esta vez con las limitaciones que impone la pandemia de coronavirus.

Se informó además que se aguarda la confirmación de la presencia del jefe del Ejército, general Agustín Cejas

Así lo confirmó el presidente del Centro de Veteranos 5 de Octubre, Ramón Rojas, quien precisó que a las 8 en la Cruz Mayor del cementerio Virgen del Carmen se depositarán ofrendas florales a los héroes caídos en ese trágico episodio y luego, a las 16 horas, tendrá lugar el encendido de la llama emotiva en el cenotafio.

Posteriormente, a las 18:30 será el tradicional acto recordatorio, con la presencia de autoridades provinciales y del comando del Ejército Argentino, familiares y ex combatientes.

Ramón Rojas rememoró la importancia de una fecha tan cara para los formoseños al sostener: “Lo que ocurrió el 5 de octubre de 1975 fue de un alto impacto para la provincia, la gente de esa época siempre lo recuerda por lo trágico del episodio”.

Asimismo, manifestó que los ex soldados “siempre nos hemos sentido acompañados por el Gobierno de la provincia”, distinguiendo que precisamente hace un año fue inaugurado el Centro de Veteranos 5 de Octubre.

“Allí nos reunimos los ex soldados, si bien ahora por la pandemia las actividades están restringidas, pero también se brinda alojamiento a aquellos que deben realizarse estudios médicos en la ciudad Capital”, añadió.

Preservar la memoria

El Regimiento de Infantería de Monte 29 confirmó los actos conmemorativos para preservar la memoria y rendir homenaje a los héroes formoseños que defendieron el cuartel el 5 de octubre de 1975, aguardándose la presencia en Formosa del jefe del Ejército, general Agustín Cejas, que todavía no fue confirmada.

La jornada estará colmada de solemnes ceremonias y rendiciones de honores que en esta circunstancia se realizarán bajo protocolos sanitarios. A primera hora, se efectuarán invocaciones religiosas y depósitos de ofrendas florales por parte de autoridades militares, civiles y familiares de los caídos. Será en el Cementerio Virgen del Carmen, lugar donde descansan los restos del sargento 1ro, Víctor Sanabria y los soldados Clase 54 Edmundo Roberto Sosa, Antonio Arrieta, Marcelino Torales y el agente de la Policía de la Provincia, Argentino Alegre. Los restos del subteniente Ricardo Masafferro descansan en Buenos Aires.

Lo mismo sucederá en el Cementerio de Estanislao del Campo donde descansa el soldado Clase 54, Dante Salvatierra; en el Cementerio de Misión Tacaaglé con el soldado Heriberto Dávalos; en Pozo del Tigre con el soldado Alberto Villalba; en Ibarreta con el soldado Ismael Sánchez y en la ciudad de Clorinda con el soldado José Coronel y en la localidad de Mayor Villafañe con el soldado Tomás Sánchez. Por la tarde, a las 19 horas en el cementerio de Las Lomitas se realizará la ceremonia al soldado Clase 54 Hermindo Luna.

Para las 11, se hace la invitación a todas las familias formoseñas a que desde sus hogares se unan a la Santa Misa (virtual, por la pandemia COVID-19), con transmisión en vivo y en directo a través de la página de facebook del Regimiento: www.facebook.com/RIMte29.Formosa.

Ya por la tarde, a las 16 horas, se encenderá la llama votiva del cenotafio del Regimiento y se hará un minuto de silencio, con depósito de ofrenda floral. “La llama del monumento se enciende tradicionalmente en el momento que las almas de los héroes pasaron a la gloria y su flamear recuerda que somos cuerpo y alma, que ellos están vivos en el más allá y entre nosotros. Un gran poste firme de quebracho por cada uno nos representa su firmeza inquebrantable y de qué está hecho el soldado formoseño”, indicaron desde el RIMte. 29

Finalmente, a las 18:30 horas se dará inicio al solemne acto central de conmemoración, donde asistiría el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Agustín Humberto Cejas acompañado de los altos mandos del Ejército.

Estarán presentes representantes de los familiares de los caídos y de los veteranos del 5 de octubre en modo reducido. Como es de esperar en esta circunstancia el acto será sin el tradicional acompañamiento del pueblo formoseño.