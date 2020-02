A cuatro años del crimen de Lucy Juárez, familiares y amigos marcharon para recordarla y exigir justicia

Compartir

Linkedin Print

Ayer se cumplieron cuatro años de la muerte de la odontóloga Lucía del Carmen Juárez, quien fue asesinada en su casa ubicada en el pasaje Estrada entre avenida 25 de Mayo y José María Uriburu de esta capital. El caso conmocionó a la opinión pública por el ensañamiento del asesino quien asestó no menos de 40 puñaladas a su indefensa víctima y luego incendió la vivienda para borrar todas las evidencias del macabro homicidio.

Emiliano Lacasa, hijo de la víctima, en contacto con el Grupo de Medios TVO, aseveró que el pedido de Justicia sigue firme y que «nos congregaremos a las 19 horas frente a la Iglesia Catedral y de ahí caminaremos por la avenida 25 de Mayo, haremos una cuadra en contramano por la José María Uriburu para terminar en la casa de mi mamá donde ocurrió el hecho». Además, a las 20 horas se realizó una misa para recordarla en la Iglesia Don Bosco.

La causa

Al ser consultada por los avances de la causa respondió que «está parada» y que «nosotros reclamamos un análisis con esta persona que está detenida, pero se está retrasando porque se le está haciendo un análisis interdisciplinario con una psicóloga y psiquiatra para determinar si se lo deja acá o si se lo lleva a un instituto en Buenos Aires; todo esto está retardando que se le haga el ADN para comparar su perfil genético con el que se encontró en una uña de mi mamá para saber si existió o no otra persona en la escena del crimen».

«El chico tiene que ser examinado el 10 de marzo, después debemos esperar un mes y rogar, porque el Juez está con la decisión tomada que hasta en tanto no se resuelva el análisis interdisciplinario no va a proseguir con la prueba de ADN, más allá de que también hay otras pruebas que deben revisarse, pero la verdad de la historia es que todo está muy parado», acotó el mismo

«Lo que nos pasó nos cambió la vida a todos, estamos tratando de salir adelante y que este proceso se alargue hace que toda la situación sea más dolorosa porque no nos permite cerrar la herida y continuar con nuestras vidas, necesitamos que por favor se resuelva esto y ver qué pasó realmente», sostuvo.

Detalló Lacasa que «con nuestro abogado siempre estamos insistiendo con pruebas, tratamos de impulsar el proceso, pero es imposible si determinadas cosas no se definen para la investigación. Creo que hay cosas claves para ver el panorama del hecho».

Al referirse a los argumentos de la Justicia que cree atrasa la causa dijo: «primero fue el tema de la edad, que eso llevó casi dos años, porque tenían que determinar cuál era su edad, primero decían que tenía 15 años lo cual figuraba en su partida de nacimiento, después en la Justicia Federal rectificaron esa partida y figuraba que en realidad tenía 16. Luego le dictó un auto procesamiento quedando con prisión preventiva; y está la cuestión de que aparentemente está descompensado psicológicamente y están queriendo trasladarlo desde la Alcaidía de Varones a Ezeiza. La cuestión que a nosotros nos preocupa es que no se le extraiga la muestra de ADN antes de que se lo traslade a Buenos Aires».

«Nosotros lo único que queremos es que se le tome la muestra, de ultima si lo tienen que llevar a internar en Ezeiza que lo hagan, pero primero que le tomen la muestra. Esperemos que con la entrevista del 10 de marzo se pueda definir cuál es el panorama, cuál es su estado mental», culminó diciendo.