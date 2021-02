“A días de la foto de inicio del ciclo lectivo 2021 en escuelas de capital habría casos de coronavirus”

Compartir

Nilda Patiño, secretaria general del Gremio Docentes Autoconvocados, indicó que “hace una semana en 25 de Mayo y Rivadavia denunciamos que no estaban dadas las condiciones para iniciar el regreso a las aulas, y así se lo hicimos saber al gobernador Gildo Insfrán a través de la nota presentada en Mesa de Entrada de Casa de Gobierno”.

Sin embargo, continuó la dirigente “desde Educación sin tener en cuenta ninguna de las alertas que como organización hemos avanzado en las distintas opciones de presencialidad. Solo con las promesas, y el canto de sirenas de los gremios obsecuentes sin tener cuidado ni respetar los protocolos que el mismo ministerio firmó y que no se cumplen”.

“Pues empezaron la presencialidad lavándose las manos, dejando a criterio de cada director y con situaciones particularísimas de docentes que no se encuentran contemplados en la comunicación 001/21 de Subsecretaría”, aseveró la gremialista.

Seguidamente, Patiño expuso que “a menos de una semana del acto para la foto del inicio del ciclo lectivo 2021 en Capital comenzaron los casos de COVID-19 y habría aislamiento tal es el caso de la EPEP N° 209 del barrio Juan Domingo Perón”.

Asintió que es alarmante “el contagio era una posibilidad, es la falta de protocolo, pues ningún funcionario de la escuela afectada sabía qué tenía que hacer. Esa es la realidad; no hay plan, no hay protección, y solo vemos irresponsabilidad del Estado”.

“La fila de docentes de esta escuela afectada en la UPAC esperando hacerse el hisopado y con la certeza que irán a cuarentena es solo una muestra de lo que se viene con un virus circulando comunitariamente. Solo nos queda esperar que a los docentes afectados se sumen los alumnos, sus padres y madres. Cosa que estaría sucediendo en un establecimiento de nivel secundario”, lanzó.

Finalmente, aseveró que “el 2 de marzo los docentes y la comunidad debemos hacer saber qué sin condiciones sanitarias, infraestructura y salariales nadie debe ir a las escuelas. En ese sentido desde Autoconvocados hemos iniciado una consulta a los afiliados de la organización la que será ratificada en la asamblea virtual del 25 de febrero”.

