A días del inicio del ciclo lectivo, padres acampan afuera del EJI 3 para conseguir lugar en salita de 4

A menos de una semana del inicio del ciclo lectivo 2020, padres acampan desde el domingo por la tarde en las afueras del Jardín de Infantes N°3 «Elvira del Río» con el fin de asegurar un lugar para sus hijos en salita de 4 donde comienzan las inscripciones el día jueves para todos aquellos que sean hermanitos de los niños que fueron allí y el viernes para el grupo restante.

Cabe señalar que este es un escenario que se repite en otros jardines de infantes de la ciudad sobre todo para la salita de 4 años, que según manifestaron los padres tienen pocos cupos y por eso la desesperación por conseguir un lugar.

El Grupo de Medios TVO acudió a las afueras de la institución y habló con algunos familiares que realizaban fila en silletas y con carpas ya que pasaron varias noches allí.

Una mujer consultada contó que «nosotros estamos desde el domingo por la tarde, ese día vino mi cuñada a hacer guardia y ya nos quedamos, hasta el viernes tenemos que estar porque ese día recién nos toca a nosotros, creo que el jueves anotan a los chicos que tienen hermanitos y el viernes recién nos va a tocar a los demás, primero nos habían dicho jueves y ahora se pasó para el viernes, le dan prioridad a los hermanitos primero, nos quedaremos toda la semana acá si es necesario, nosotros estamos haciendo la fila para salita de 4, somos del barrio pero igual tenemos que venir y hacer fila, sí o sí tenemos que estar porque creo que acá no hay prioridad para nadie, seguiremos esperando porque no nos queda otra opción».

«No nos dijeron de cuánto es el cupo para salita de 4 años, la mayoría estamos esperando acá y nos vamos turnando entre familiares, mi hija vino el domingo pero entre que se va a la casa un rato yo la espero acá, va a comer y bañarse», dijo la abuela de un pequeño que aguardaba en las afueras.

«Desde el domingo a la tarde están mis familiares haciendo fila, yo estoy acá porque me tocó venir ahora, nos estamos turnando entre todos, es para un solo chico de 4 años, somos del barrio y ya me tocó con otros hijos la misma situación, todo para salita de 4 que es la que tiene menos cupos al parecer», dijo otra vecina que aguardaba en el lugar. «Si llega a llover vamos a tener que seguir igual acá, nos pondremos debajo de algún techo siempre ordenados de acuerdo al tiempo en que fuimos llegando o sino vamos a perder los turnos», acotó.

«Todos los días pasábamos por acá para ver cuándo iban a comenzar con la inscripción y cuando supimos que eran jueves y viernes ya nos vinimos a ubicar por miedo a perder el lugar, todos los años es lo mismo, pasamos todo el fin de semana largo acá pero es para conseguir un lugar, es la única manera que tenemos o sino vamos a tener que ir a otros barrios y ya nos queda lejos», explicó otra mujer que aguardaba en el lugar.