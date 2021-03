A dos años de la muerte de Sofía Puyó, su padre reiteró el pedido de justicia

Compartir

Ayer se cumplieron dos años de la muerte de Sofía Puyó, la joven de 20 años que viajaba como acompañante en un vehículo que terminó impactando a alta velocidad contra un árbol ubicado en la esquina de avenida Lelong y Yunká. El conductor del auto, único acusado en el hecho, nunca fue detenido.

Horacio Puyó, padre de la joven, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló en esta fecha difícil para toda la familia y reiteró el pedido de justicia.

“Teníamos planeado con la fundación Unidos por el Dolor hacer una manifestación frente al juzgado, habíamos preparado todo pero con el tema de la fase 1 decidimos suspender porque también está todo convulsionado y si vamos a colaborar para molestar a la sociedad no tiene sentido, le íbamos a agregar cosas negativas a todo lo que está pasando”, contó.

Por la tarde se acercaron hacia la estrella de Sofía ubicada en el lugar del siniestro y además asistieron a un merendero con el que no dejan de colaborar desde la muerte de su hija.

Respecto a cómo está la causa contó que “sigue funcionando el juzgado, nosotros tenemos presentado el pedido de reconstrucción del hecho, tengo entendido que el fiscal pidió una pericia psiquiátrica (al acusado), que es una pericia indispensable por si se cambia la carátula a dolo eventual, necesita tener esto, es un requisito fundamental para eso, no sabemos si el mismo fiscal va a pedir el cambio de carátula o si van a pedir los jueces, no tenemos idea, pero la carátula está como la elevó la jueza, homicidio culposo doblemente agravado como era desde el principio. Es muy distinta la pena de homicidio culposo aunque sea doblemente agravado con el tema del homicidio simple que tenemos la certeza de que hubo dolo”, expresó.

“En la primera quincena de marzo teníamos que estar en debate, en juicio oral, pero esto se va a retrasar, no es un tema que esto se retrase, lo que queremos es que los administradores de justicia estudien por favor el expediente, todas las pruebas que les pusimos en la mesa y que vean y nos digan a ver si es un antojo nuestro o puede haber una apreciación que coincida con lo que nosotros estamos sosteniendo y ratificando de manera constante desde el minuto 1 de lo que sucedió, no importa si se demora un poco porque Sofi no va a resucitar, lo que queremos es que se haga justicia”, pidió.

Aclaró además que “no se trata de que queremos que pague un inocente que cometió un error porque no fue un error, fue un arranque desenfrenado que concuerda con la pericia psicológica y tenemos la certeza de que fue un arranque desenfrenado y hubo actitud dolosa, hubo una exacerbación del carácter que evidentemente este chico tiene y se sacó por algún motivo y cometió lo que cometió en pocos segundos”.

“El acusado tiene que pagar, Sofía era una chica de 20 años con un futuro extraordinario, era una buena chica, buena hija, hermana, amiga, y terminó de esta manera, de eso se trata esto”, acotó.

Para finalizar confió en si alguna vez se le cruzó por la mente hablar con el acusado. “Se me cruzó alguna vez por la cabeza pero una vez que esté detenido, ahí me encantaría hablarle, que me mire a los ojos y me diga qué pasó, yo tenía un presentimiento respecto a él y no le erramos, veníamos de hace un tiempo y nos daba mala espina, fue motivo de muchas conversaciones con Sofía, me gustaría hablar con él pero cuando esté detrás de las rejas pagando porque no quiero dar lugar a ningún tipo de demonio mío y agravar la situación de mi familia que está sufriendo horrores. Cuando esté detenido me gustaría que refresque la memoria y ver qué me dice, qué explica sobre lo que pasó”.

