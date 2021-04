A Google se le venció el dominio en Argentina y un hombre lo registró a su nombre

Compartir

El sitio www.google.com.ar está caído, según afirman, por el vencimiento del dominio en la red.

Si intentaron entrar a www.google.com.ar en las últimas horas como diariamente hacen millones de personas, habrán pensado que se les cayó internet. El cartel “No se puede acceder a este sitio” no podría significar otra cosa. Aunque en este caso sí y una muy insólita. De acuerdo a una consulta de Nexofin a un desarrollador, hoy se venció el dominio google.com.ar y por eso dejó de funcionar.

Esto, de todos modos, no fue lo peor: alguien de nombre Nicolás D. registró el dominio a su nombre y, de acuerdo a Nexofin no se trata de alguien allegado a la empresa sino a un particular que al parecer se avivó de la falla de la compañía del buscador más famoso del mundo.

