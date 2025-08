«A la ciudad se la cuida entre todos, no es un eslogan, es un mensaje»

En una reciente emisión del programa radial Exprés En Radio FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, el director de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera, se refirió no solo a las problemáticas locales, sino también a la escalada de la confrontación política a nivel nacional. La entrevista, que abordó una amplia gama de temas, desde el estado de las rutas hasta el cuidado de la ciudad, dejó en claro la preocupación por la falta de diálogo y respeto en la esfera pública.



La entrevista comenzó con una crítica a los intercambios verbales y los insultos entre figuras políticas a nivel nacional. Se señaló específicamente al presidente Milei y sus descalificaciones, un comportamiento que, a juicio de los participantes, ha establecido un precedente negativo.

“Me sorprende el nivel de descalificaciones. 10 o 20 años atrás yo nunca me hubiese imaginado ni a Alfonsín, ni a Menem, ni a Cafiero llegar a ese nivel de maleducado”, subrayó Olivera y que la falta de respeto no solo afecta a la política, sino que también se replica en los seguidores y la sociedad en general.

Fabián Olivera enfatizó que la política debe ser un espacio de consenso y construcción, no de agravios. “La militancia, la formación, el escuchar, el consensuar, el de construir política, de armar equipos, con ese nivel de agravio terminás quedando solo”, afirmó.



Los desafíos de la falta

de diálogo: el caso de la

obra pública en Formosa

La entrevista viró hacia las implicaciones prácticas de este clima de confrontación, tomando como ejemplo la falta de mantenimiento de las rutas y accesos a la ciudad de Formosa, que son jurisdicción del gobierno nacional.

Se denunció el estado deplorable de la ruta nacional que conecta con la ciudad, con baches y semáforos fuera de servicio, lo que representa un peligro constante para los formoseños.

Fabián Olivera explicó que, si bien la responsabilidad recae en Vialidad Nacional, la falta de comunicación y el distanciamiento entre los gobiernos nacional, provincial y municipal impiden encontrar soluciones.

“La falta de política y el diálogo que le cuesta al Gobierno nacional se refleja en los dos accesos de nuestra ciudad”, sostuvo Olivera, quien destacó que la inacción del gobierno federal, bajo el argumento de combatir la corrupción en la obra pública, no es la respuesta. “No hacer no es la opción. La opción es auditar, controlar las licitaciones, controlar los plazos y los pagos”, sentenció.

La necesidad de

consensos y

alianzas políticas

Olivera también analizó la inconsistencia de los políticos que, tras enfrentarse públicamente, terminan buscando alianzas. Se mencionaron los casos de La Libertad Avanza y el PRO, o los del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que tras acaloradas disputas, se unieron en listas electorales.

“Hay que ser cuidadoso con tu adversario político en el diálogo o en el cruce, porque en algún momento te tenés que sentar a dialogar”, reflexionó.

Puso como ejemplo el comportamiento del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien, a diferencia del presidente de la Nación en un acto reciente, saludó a todos los presentes, incluyendo a sus adversarios políticos. Este gesto de respeto, que contrasta con la confrontación nacional, fue presentado como un modelo a seguir.

“El saludo es el saludo. El respeto entre la gente siempre, hay saludo que puede ser más afectuoso o no, pero un saludo es respeto”, subrayando que el respeto es un pilar fundamental para la convivencia y la construcción política.

La SUBE inclusiva, una

herramienta social desvirtuada

Por otro lado, Olivera expresó su preocupación por el uso fraudulento de la tarjeta SUBE inclusiva, un beneficio destinado a personas con discapacidad y un acompañante. Según el funcionario, a pesar de que el padrón municipal registra a 1800 beneficiarios, los choferes reportan hasta 3500 viajes diarios con estas tarjetas. Este dato revela una alarmante problemática: la tarjeta está siendo prestada o incluso vendida.

“Hay mucho descontrol. Los choferes nos dicen ‘che, estamos cortando 3000, 3500 SUBE inclusivas’. Yo hablo con la Municipalidad y me dicen ‘tenemos 1800 empadronados’”, comentó Olivera, quien además relató casos de tarjetas secuestradas por su mal uso.

El director de Transporte advirtió que la situación es grave, ya que esta irregularidad perjudica al sistema y, en última instancia, al vecino que paga su boleto. “Se lo sostiene por el boleto, por los vecinos que suben al colectivo”, subrayó.

Vandalismo: parabrisas

rotos y asientos destruidos

Otro de los grandes problemas que atraviesa el servicio son los constantes actos de vandalismo. Olivera denunció que, en promedio, dos colectivos sufren roturas cada dos días, con daños que van desde la rotura de parabrisas hasta la destrucción de asientos.

“Tuvimos la otra vez en el barrio Lisbel Rivira en dos oportunidades en un mismo día roturas de parabrisas. Y ayer fue en el barrio La Paz. Nosotros tenemos cinco colectivos rotos. Hay que cambiar los vidrios, y claro, el costo que tiene es altísimo”, lamentó.

El funcionario hizo hincapié en que este tipo de acciones no solo afectan la prestación del servicio, sino que también atentan contra el patrimonio de los formoseños. “El que te rompe adentro del colectivo es un usuario, está rompiendo lo que vos necesitás”, reflexionó Olivera, haciendo un llamado a la conciencia ciudadana.

Llamado a la conciencia

ciudadana: la

ciudad es “de todos”

La entrevista tuvo un fuerte mensaje sobre la responsabilidad colectiva en el cuidado de la ciudad. Olivera, quien también se refirió a la problemática de la basura, afirmó que la Municipalidad realiza un arduo trabajo, pero este no es suficiente si no cuenta con la colaboración de los vecinos.

“La municipalidad trabaja, la ciudad en algunos lugares está sucia… pero me doy cuenta que esto es un trabajo entre dos. Si vos sabés que en tu barrio el basurero pasa a las 9 de la noche, no me tires la basura a las 11 de la mañana”, remarcó.

Asimismo, instó a los formoseños a respetar las normas de tránsito, a no estacionar en doble fila ni en paradas de colectivo, y a cuidar el espacio público en general. “El formoseño que cruza el Pilcomayo y el Bermejo no hace eso… acá el tipo dejó un camión como si nada… la ciudad nuestra que cada vez está más linda, la tenemos que cuidar entre todos”, concluyó.