A la espera de modificaciones a la Ley de Alquileres sugieren a inquilinos «prorrogas por 6 meses como opción a nuevos contratos»

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que entre la poca oferta de propiedades para alquiler y elevados costos, ante la posibilidad de un debate de la Ley de Alquileres para el próximo 23 de agosto, sugerimos a los inquilinos con contratos próximos a vencerse o vencidos “prorrogar los mismos por 6 meses y de esta manera ninguna de las partes quedará supeditada a un plazo extenso, toda vez que en la actualidad sucede que los contratos quedan bajos según los propietarios y muy altos para los inquilinos”.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca solicitó formalmente a la actual Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Cecilia Moreau “que en la Sesión Especial convocada para el próximo 23 de agosto, se adopten las medidas urgentes y necesarias para que todos los Bloques lleguen a un acuerdo, y así modificar la Ley Nº 27.551 de Alquileres, toda vez que no solamente hay dictámenes sobre este tema, sino que además el mismo viene siendo tratado en las Comisiones correspondientes desde hace mucho tiempo y los inquilinos necesitan una respuesta desde el Estado Nacional”.

Con la actual normativa muchas personas que necesitan alquilar, no solamente no encuentran viviendas, sino que los precios están muy lejos de las posibilidades que puedan pagar con sus actuales ingresos. En este sentido, desde el Organismo de la Constitución venimos entre tanto asesorando a los inquilinos con diversas alternativas y en la mayoría de los casos, “mediante acuerdos directamente con los propietarios”.

Gialluca señaló que, mientras los diferentes Bloques discuten el método y el texto de la ley, vemos como viable el mecanismo de la Iniciativa Popular utilizado como una alternativa que da la actual reglamentación y por la cual se propone “ajustes semestrales, libres o con posibilidad de pactarlas entre las partes”, toda vez que en relación a la actualización hemos sugerido que los ajustes se continúen actualizando bajo un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) elaborado y publicado por el BCRA. Al mismo tiempo, en lo que respecta al plazo de los contratos, hemos planteado, que se reduzcan de tres a dos años los mismos, dado que estamos viviendo en un contexto de mucha incertidumbre y esto puede hacer posible que algunos propietarios continúen con sus inmuebles en alquiler y que otros inmuebles sean ofrecidos al mercado.

