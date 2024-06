«A la gente no le interesa de quién son los colectivos, solo quieren tener un buen servicio»

El director de transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de la llegada de Fermoza a la ciudad y aseveró que a la gente no le interesa de quién es la empresa, sino que simplemente quieren tener un buen servicio de transporte de pasajeros.

Olivera comenzó diciendo: “yo me había presentado en una conferencia de prensa en la que estaba el Intendente comentando la difícil situación que tenía con los colectivos, yo me acerqué y le dije que si podía serle útil en algo, que cuente conmigo, ahí él me propuso hacerme cargo de la dirección de transporte y de las situaciones en las que sean necesarias”.

“Cuando entré en el cargo ya iban como 15 días de paro y ya las relaciones con la empresa directamente estaban terminadas. Yo no podía creer que habían dejado todo abandonado”, se explayó.

“La intención de la empresa Crucero del Sur era irse, el discurso de que el servicio no era rentable era un verso porque la empresa vivía de subsidios, esto era obvio y especulaba con todo. Así como ésta, muchas otras empresas estaban acostumbradas a vivir del Estado”, aclaró al respecto.

En otro tramo de la entrevista dijo, “la nueva empresa de colectivos es nueva y es administrada por la ciudad y todo es nuevo, los recorridos también lo son porque no es lo mismo armar un esquema de transporte con 40 coches, aspiramos a llegar a 70 y es obvio que es todo un proceso”.

“A la gente no le interesa de quién son los colectivos, la gente quiere tener un buen servicio no más. Tenemos que comentar que es un orgullo que nuestra comuna se haya hecho cargo del servicio de colectivos y acá tenemos que resaltar la figura del Intendente porque él fue quien resolvió esta cuestión”, aclaró.

“La mejor encuesta es la gente en la calle, es el cara a cara que tenemos con ellos. La gente tiene que manifestar al chofer hacia dónde quiere ir porque son ellos los que le van a informar acerca de los recorridos”, sostuvo el exedil.

Comentó además que la idea del Intendente de la ciudad no es solo tener esa cantidad de coches, sino que se sumarán más y también la gente contará con otros servicios como el Punto a Punto y con una aplicación para los remises.

“Muchos vecinos se han acostumbrado al punto a punto y es por eso que vamos a trabajar para darle un buen servicio a la gente”, manifestó.

“Ahora el servicio de colectivos es de los formoseños, de a poco estamos organizándonos, Fermoza es nuestra empresa, esto fue un verdadero desafío y quien resolvió el problema fue el Intendente de la ciudad. Llegaremos a más unidades, lo bueno es que hemos solucionado la cuestión del transporte”, indicó.

“Estoy muy contento por el enorme trabajo realizado junto al Intendente hasta ahora”, cerró diciendo el funcionario municipal.