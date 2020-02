A los 69 años falleció Carlos Barisio, el legendario arquero récord del fútbol argentino

Compartir

El fútbol argentino llora a uno de los nombres emblemáticos de su historia: el arquero Carlos Barisio murió a los 69 años luego de pelear contra una enfermedad. El hombre que brilló en Ferro todavía sostiene hoy el récord de imbatibilidad del fútbol nacional a 38 años de haberlo conseguido.

Su nombre pasó a la inmortalidad estadística en julio de 1981 cuando sufrió un gol de Humberto Rafael Bravo en un empate 1-1 entre Ferro y Talleres que significó el fin de su emblemática marca sin recibir goles en primera división: acumuló un total de 1.075 minutos.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos Barisio. Le enviamos nuestras condolencias a la familia y a sus amigos. ¡Hasta siempre, Carlitos!”, informó la entidad de Caballito por intermedio de sus redes sociales. “Carlos Barisio fue campeón con Ferro en 1982 y logró el récord, aún vigente, de 1.075 minutos sin recibir goles en el fútbol argentino. Siempre te recordaremos”, agregaron en la institución en su perfil oficial.

Al histórico Carlitos, que surgió de River en 1968 y pasó por Boca en 1983, le habían diagnosticado en el último tiempo un cáncer de pulmón. “Estuve con una enfermad importante, me tengo que cuidar”, había advertido en una nota con Radio Mitre Córdoba a fines del 2018.

Su nombre quedó asociado por siempre al Verdolaga –club en el que militó entre 1978 y 1982– gracias al título en el Nacional de 1982 y aquel récord que culminó un 26 de julio de 1981 en el choque contra Talleres (la marca se había iniciado a los 3 minutos del choque contra San Lorenzo en mayo de ese año). Sin embargo, su carrera se nutrió de las camisetas de Gimnasia de La Plata, All Boys, Deportivo Armenio y Chacarita Juniors, última institución de su trayectoria profesional.

“Lo sentí como la cosecha de lo que había sembrado a la lo largo de mi carrera, porque atajar mal o bien es una circunstancia, lo importante es haber sido buena gente”, le confesó a Infobae en una entrevista que realizó el año pasado como conmemoración de su récord, el cual estuvo cerca de ser quebrado por el hombre de River Franco Armani, a quien le faltaron 109 minutos sosteniendo su valla en cero para alcanzarlo.

La institución donde es ídolo le había realizado un emotivo homenaje en octubre del 2018 para recordar su récord de 1.075 minutos sin recibir goles en la máxima categoría durante la era profesional.

Entre otras distinciones que se realizaron tras conocerse la noticia de su muerte, la cuenta oficial de la AFA publicó un mensaje: “La AFA lamenta el fallecimiento de Carlos Barisio, ex arquero de Ferro y quien posee el récord de 1075 minutos sin recibir goles en el Fútbol Argentino”. Una acción similar protagonizó River: “Homenaje del Museo River a Carlos Barisio, ex arquero de River Plate que falleció en las últimas horas. Barisio defendió la valla millonaria en 26 partidos entre 1971 y 1973. Saludamos a sus familiares y amigos”.