A los 79 años murió Carlos Reutemann, el último héroe de Argentina en la Fórmula 1

Reutemann falleció tras complicaciones renales. Fue subcampeón de F.1, gobernador de Santa Fe y senador. Marcó una era en el deporte nacional.

El ex subcampeón mundial de Fórmula 1 y actual senador nacional por la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann falleció a los 79 años, tras padecer en los últimos días en estado crítico debido a las complicaciones que originaron un sangrado intestinal.

Reutemann, uno de los grandes deportistas de la Argentina y gran referente del automovilismo nacional, compitió en diversas categorías nacionales, hasta llegar a Europa, donde escaló hasta finalmente competir en la Fórmula 1.

Fue piloto de los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams, entre 1972 y 1982. En su campaña en la máxima categoría logró 12 triunfos, 45 podios y 6 poles positions. En sus 144 competencias también logró dos victorias fuera de campeonatos.

Fuera del ámbito deportivo, Reutemann fue gobernador de la provincia de Santa Fe en dos períodos, entre 1991 y 1995 y luego entre 1999 y 2003. En 1994 fue elegido Convencional Constituyente para la Reforma de la Constitución Nacional. Ocupaba un escaño en la Cámara Alta del Congreso Nacional desde 2003 hasta la actualidad.

En las últimas horas había sufrido complicaciones en su crítico estado de salud, como consecuencia del deterioro provocado por un sangrado intestinal que llevó dos meses de internaciones tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, producto de las complicaciones que le generó una intervención quirúrgica a la que fue sometido en Nueva York, en 2017.

El 5 de mayo comenzó con problemas severos de salud, cuando estuvo internado en la capital santafesina y tres días más tarde debió ser derivado a Rosario, donde recibió el alta médica el 21 de mayo.

Sus dolencias estaban relacionadas con un cáncer de hígado por el cual fue intervenido quirúrgicamente en 2017 en la ciudad de Nueva York. El 21 de junio, el dos veces gobernador de Santa Fe ingresó nuevamente a terapia intensiva del Sanatorio Santa Fe. El 15 de mayo, y luego de quince días de estar asistido en cuidados intensivos, Reutemann había pasado a una sala común, luego de haber respondido “favorablemente a los tratamientos” ordenado por los especialistas que lo asistieron.

En los últimos días, el ex piloto de Fórmula 1 parecía ingresar en un cuadro más estable hasta que este lunes se conoció que desde el fin de semana su cuadro se había agravado.

Reutemann, piloto exquisito, manejó todo tipo de autos. Desde sus inicios allá por 1965, en el Turismo Mejorado (también a bordo de un Fiat, pero 1500), pasando por el Sport Prototipo, el Turismo Carretera (con el recordado “Falcon Angostado”) y la Fórmula 1 Mecánica Nacional.

El salto a Europa con el equipo del Automóvil Club Argentino le permitió destacarse en la Fórmula 2, logrando un subcampeonato detrás de Ronnie Peterson, y sus cualidades le permitieron pasar a la máxima categoría.

Debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Argentina de 1972 con el equipo Brabham, con una pole position por delante del entonces campeón, Jackie Stewart. En 1981 fue subcampeón del mundo con Williams, al ubicarse, tras la última fecha en Las Vegas, por detrás del brasileño Nelson Piquet, piloto de Brabham, por apenas un punto.

Al año siguiente, tras la segunda fecha con el Gran Premio de Brasil, Reutemann anunció su retiro de la Fórmula 1, en días donde comenzó el enfrentamiento bélico entre la Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas.

El argentino fue el primer piloto en la historia en sumar puntos para los campeonatos de Fórmula 1 y del Mundial de Rally, al hacer podio en la prueba Codasur de 1980 en un Fiat 131 Abarth, y luego, en 1985, con un Peugeot 205 Turbo, que terminó otra vez en el tercer lugar.

En 1995 disfrutó de un agasajo muy especial, ya que Ferrari le permitió dar unas vueltas frente a su público, cuando la Fórmula 1 regreso a la Argentina. Una multitud ovacionó a Reutemann, que giró primero con una bandera argentina sostenida con la mano, y luego se dio el gusto de acelerar sobre el asfalto del autódromo porteño.

Reutemann se había casado con María Noemí Claudia “Mimicha” Bobbio Orellano, su mujer durante años, con la que tuvo dos hijas, Cora y Mariana, que vivieron por años en Mónaco junto a su madre luego de la separación de la pareja. El ex piloto de F.1, que estaba casado en segundas nupcias con Verónica Ghio, era abuelo de Santiago Bautista Diez Reutemann, hijo de Cora.

