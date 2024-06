A los 88 años, internaron a Luis Landriscina

Luis Landriscina está internado en la Fundación Favaloro por una afección cardíaca. El legendario humorista de 88 años fue ingresado a la institución médica para realizarse estudios coronarios, según confirmó su esposa Guadalupe Mancebo, quienes llevan casados más de 60 años.

Fue el periodista Fede Flowers quien lo anunció a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter). “Último momento. Luis Landriscina ahora internado en la Clínica Favaloro”, fueron las primeras líneas del posteo en la red social que acompañó con una fotografía del cuentista chaqueño. “Su esposa Guadalupe Mancebo me lo confirmó: ‘en este momento le están haciendo y resolviendo estudios coronarios’”.

Por el momento, no se emitieron comunicados médicos y se desconocen detalles sobre la evolución del humorista. Se espera que en las próximas horas, el centro médico porteño saque un parte con precisión sobre su estado de salud.

Además de su profesión de actor, Luis se ha destacado por su particular forma de recitar cuentos basados en los usos y costumbres regionales del país. Hijo de inmigrantes italianos, Landriscina nació en Chaco el 19 de diciembre de 1935, aunque de muy pequeño se mudó con su familia a Santa Fe, donde desarrolló gran parte de su vida.

Con una memoria prodigiosa y palabras que llegan al corazón, es considerado “el prócer del humor argentino”. Sus cuentos relatados alcanzan distintas generaciones y conectan con lo más autóctono de nuestra tradición.

Una vida plagada de

reconocimientos

Ganador de innumerables premios y con una vitrina plagada de galardones, honores y distinciones de todo tipo, en 2022 se publicó un libro que recorre su vida. Desde el 27 de enero de ese mismo año, su estatua está en el Paseo de las Esculturas de Cosquín. Desde ese día, pasó a formar parte del homenaje a grandes figuras de la cultura folklórica nacional cuyas imágenes están representadas en ese lugar donde están también las imágenes de notables figuras como Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Jorge Cafrune y Hernán Figueroa Reyes.

Además, fue homenajeado por el Senado argentino, y en noviembre de 2006 le fue otorgado el título de Doctor Honoris causa de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en tanto que en el año 2014 la Universidad de Concepción del Uruguay le entregó el título de “Maestro Difusor de las Culturas Regionales”.

En 2014 fue declarado “Ciudadano Ilustre de Buenos Aires”, y la Legislatura del Chaco fijó el 19 de diciembre (fecha de su natalicio) como “Día del Narrador Oral Chaqueño”.a

El humorista también se alzó con el Martín Fierro, en dos oportunidades. El segundo (por su trayectoria en radio), en octubre de 2016. Fue un momento emocionante en el que todo un auditorio en el Hotel Hilton lo aplaudió de pie. “Cuando escuchábamos las voces imaginábamos los rostros. La radio en el interior ha tenido una importancia que nadie imagina. Teníamos dos formas de comunicarnos con el mundo: el tren y la radio”, recordó durante su discurso, en el cual se refirió a su infancia y a las formas de comunicación que había en la ciudad y en el campo