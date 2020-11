“A los radicales que están enojados conmigo les propongo militar todos los días en las calles”

Compartir

El concejal Fabián Olivera visitó el piso de “Expres en Radio” donde se refirió a la fuerte crítica que realizó hacia el radicalismo, partido del que forma parte, en el marco de las últimas marchas muy concurridas realizadas en Formosa en contra del gobierno provincial, lo que generó el enojo de muchos de sus pares que disienten sobre lo expresado por el edil que entre otras cosas manifestó que el sector político en el que milita “aún es incapaz de contener los nuevos reclamos”.

“Yo digo lo que pienso, no especulo, mi opinión fue sincera, hay un sector de la sociedad que hoy está muy enojado con la política, con la gestión de Insfrán sobre todo con las últimas medidas que ya no son ni sanitarias, la gente se ha convocado con un enojo muy fuerte y yo lo que decía era que el radicalismo todavía no contiene, lo que más siento yo es que algunos radicales aprovechen esa marcha para capitalizar lo político, es un grave error porque esa auto convocatoria de los formoseños es un reclamo natural, fuerte que nosotros tenemos que interpretar también desde la política y la oposición “, dijo.

Asimismo recordó que “el año pasado cuando había que enfrentarlo a Insfrán y Jofré con monstruoso aparato político el único radical que puso la cabeza en la ciudad fui yo, tengo la autoridad política suficiente para decir que esa macha no es opositora, mucho menos del radicalismo, es una marcha auténtica de un sector de la sociedad que se levantó enojado con el modelo de Insfrán, los radicales no podemos decir que la marcha es nuestra”.

De la misma forma expresó que comparte las marchas que se realizan, pero que no participa “porque le damos el discurso al gobierno diciendo que es nuestra marcha, lo que no tenemos que hacer los radicales es ponernos al frente de una marcha que no es nuestra, yo propongo a los radicales que están enojados conmigo que militemos todos los días en las calles, que vayamos cuando hay un reclamo de viviendas, de injusticia, inseguridad, con el transporte urbano, con las obras públicas, con injusticias en temas de educación o salud, pero no solo militar en las marchas, estoy a favor de ellas, el error político que cometemos es decir que la marcha es de los radicales cuando nosotros nos debemos una autocritica de lo que pasó en las últimas elecciones, no puede ser borrón y cuenta nueva y seguir, acá hay que trabajar muchísimo la oposición para contener a un sector enojado con la política, que Insfrán esté hace tanto tiempo en el poder tiene mucho que ver con nosotros”.

“No me pueden decir un montón de barbaridades cuando digo que esa marcha no es de los radicales, hay un sector de la sociedad que son jóvenes que no se sienten representados por nosotros, tenemos que trabajar mucho más amplio, no podemos encerrarnos los radicales y decir que es nuestra marcha, hay que seguir construyendo el frente cada vez más amplio, armar una multisectorial importante en lo político, obviamente el radicalismo debe trabajar fuerte para que sea la columna vertebral mostrando planes de gobierno”, expresó.

Advirtió en ese sentido que “hay organismos a los que la gente ya no les cree más, salen anuncios de las viviendas, de las mesa del Covid-19 de que pueden abrir bares y no producen nada, peor es el anuncio del 5% del gobernador, todo lo que está pasando con el gobierno provincial no le produce más alegría a la gente y eso tiene que llamarnos a la reflexión, hay síntomas de cambio, esa marcha es de un sector de la sociedad enojado con el modelo que nosotros los radicales y la oposición tenemos que buscar la manera de contener, no de apropiarnos de algo que no es nuestro”.

El edil capitalino reconoció además que “el radicalismo se tiene que juntar más allá de algunas diferencias y hacer autocrítica hacia adentro, nosotros tenemos que seguir construyendo, no tengo más ganas de sentarme a perder tiempo con algunos radicales que están cómodos en la oposición, quiero gobernar, ser intendente, que el pos gildismo seamos nosotros”.

“Los jóvenes necesitan ser representados, debemos buscar la forma de contenerlos y es dándole participación, hay un sector de comerciantes muy enojados con Insfrán y nosotros tenemos que buscar la forma de contenerlos, de escucharlos, han sido perseguidos, hoy ellos deben ser un aliado, el modelo los rechaza, lo mismo con los varados que son los expulsados del modelo por eso es tanta la restricción para que entren, es gente que se fue porque el modelo no los contuvo, no había trabajo”, expresó.

“Tenemos que trabajar, escuchar a la gente, encerrados en un escritorio es muy difícil escuchar lo que piensa el vecino, tener la misma sintonía con lo que reclama el vecino. Me encanta que la gente se levante y reclame, sobre todo este sector de jóvenes, los comerciantes y demás, lo que no veo bien es que nos queramos adueñar de una marcha que no es nuestra. No queda otra que militar, estar en la calle para saber lo que opina la gente nosotros como oposición tenemos que buscar la manera de llegar fuerte para el 2023, con convicciones de gobernar, soy un radical frentista por eso es importante seguir con las alianzas, convocar un frente amplio”, esbozó.

“Tenemos que trabajar para ser el pos gildismo, la oposición que viene hace más de 30 años peleando contra el régimen, hoy tenemos que entender que tenemos que tener una mentalidad mucho más amplia que solo los radicales, debemos armar una multisectorial donde todos estemos contenidos, donde la verdadera unidad que quieren los formoseños, hay grietas de ambos lados, la unidad de los formoseños no es ser ‘anti’, debemos empezar a trabajar en opciones”, aseguró el concejal.

En otro tramo de la nota, expresó que en la ciudad se pueden hacer cambios para mejorar diferentes aspectos “como el Mercadito Paraguayo, el tema del Boleto Estudiantil, de la licitación de los colectivos, tercerizar algunos servicios, con el tema de los cementerios no estoy en contra de ampliar más los mismos pero no debemos olvidarnos en cómo están los ya existentes, en cuanto al tránsito sigo convencido de que hay que trabajar fuerte en rever la habilitación de los comercios en el casco céntrico , el estacionamiento medido, hay un montón de cosas en la ciudad que se debaten a la altura, no es un capricho, son modelos de ciudad que uno tiene”.

Al ser consultado sobre si la oposición es sinónimo de corrupción, aseveró que “para nada eso es así, siempre rescato que de las gestiones se aprende, hay cosas buenas y cosas que corregir, no todas las gestiones son malas, no coincido porque la corrupción no tiene símbolo político”.

Transporte público

Habló además del subsidio al transporte urbano que tras anuncio de Insfrán y el intendente Jofré, ascendió a 20 millones de pesos. “Con el subsidio que daba la provincia no se llegaba porque no es lo mismo 15 millones de pesos hoy que hace 3 años atrás, era insostenible mantener el transporte urbano con ese subsidio, para mí lo debían triplicar, hay muchas cuestiones alrededor del transporte que nunca se han cumplido, no todos los coches están en la calle, la empresa tiene muchas deudas pendientes con los trabajadores, pero hoy la empresa le ha faltado el respeto a todos, es un tema que no se puede resolver, antes le echaban la culpa al ex presidente Macri que había sacado el subsidio, no está mas y el sistema de subsidio sigue siendo el mismo con la diferencia que los valores son muchos más bajos”, aseveró.

Para finalizar opinó acerca del transporte punto a punto que fue aprobado en una sesión del HCD. “No coincido con eso, es una medida improvisada, en nuestro modelo de ciudad el transporte urbano de pasajeros es esencial y hay que trabajarlo, respetar los pliegos, las ordenanzas que están en la ciudad, no se puede proponer un servicio punto apunto cuando todavía no se resolvió el tema de los colectivos que es para el sector más vulnerable de la ciudad, para el trabajador de clase media, no pueden resolver ese problema a la gente y le quieren llevar un servicio de punto a punto mucho más caro que encima no saben ni de qué se trata, lo van a improvisar porque no pueden manejar a la empresa de colectivos. Yo quiero un servicio de transporte bueno, que responda a los usuarios que son la gente más vulnerable, trabajadora y de clase media que la pelea todos los días, si el servicio es bueno la gente no tienen ningún problema en pagar”, culminó.

