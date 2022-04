A menos de una semana de su casamiento, Jorge Lanata dio positivo de coronavirus

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

“¿Por qué no vino, tiene un problema conmigo?”, preguntó en chiste Eduardo Feinmann en el pase radial de Mitre sobre la ausencia de Jorge Lanata y Jesica Bossi, del equipo del periodista de PPT confirmó: “No, no viene porque se hizo un PCR porque viajaba a Miami, y dio positivo”.

Días antes su flamante mujer Elba Marcovecchio y su hija Bárbara también habían dado positivo de coronavirus. “Después del positivo de ellas, el protocolo decía que él a los tres días se tenía que hacer el test de antígenos y cuando se lo hizo hoy para viajar le dio positivo. Pero está perfecto”, dijo la periodista que lo reemplazará mientras transita el cuadro.

En diálogo con Teleshow, Elba dijo que ninguno de los tres tiene síntomas. “Gracias a Dios”, celebró la abogada a la vez que contó que ella se hizo un nuevo test y le dio negativo.

El martes Marcovecchio había confirmado a este sitio que tenía COVID-19. “No tengo nada de síntomas, pero soy tan positiva que di positivo”, dijo en ese momento con humor, a la vez que el hisopado que se había hecho ese mismo día su pareja, había dado negativo.

Luego de dos años de relación, Elba y Jorge sellaron su amor el sábado con un casamiento y una gran fiesta a la que acudieron unos 120 invitados en una estancia de Exaltación de la Cruz, a unos 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Además de la familia de ambos, entre los asistentes a la boda estuvieron el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, Chano, Eduardo Feinmann, Marina Calabró y Yanina Latorre.

Esa misma noche, tras dar el sí, ella habló con los medios :“Estoy feliz, muy feliz, además siento que nuestros familiares están también muy felices y eso me pone más contenta todavía. Casarse es un proyecto de vida, y nos emociona porque es para toda la vida. Jorge apareció en mi vida y mi vida fue mucho más feliz desde ese momento, y para mí uno se lo jura a Dios”. Luego, el periodista agregó: “Lo que me pasó con Elba, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia; la verdad es que vivimos una ceremonia muy linda y conmovedora”.

Una de las cosas más importantes para ellos fue el apoyo de sus hijos en este nuevo proyecto de vida. “Los míos estaban felices, Valentino quería participar así que le entregó los anillos a Jorge, y Allegra es un poco más tímida, pero están felices porque lo aman a Jorge, y como son católicos, que esto suceda en la iglesia para ellos tiene el significado de que es para toda la vida”, comentó ella.

“En mi caso, Bárbara, de 32 años, y Lola, de 17. Ella saltaba y estaba re alegre, me abrazaba todo el tiempo, es tan linda, tan querible. Fue la primera persona de mi familia a la que yo le conté que me casaba”, explicó Lanata sobre el vínculo con su hija menor, fruto de su relación con Sarah Stewart Brown quien también estuvo presente el sábado, mientras que la mayor nació mientras estuvo en pareja con Andrea Rodríguez.

El lunes, al regresar a su ciclo Lanata sin filtro, ya como esposo de Elba, el periodista reflexionó: “Yo soy católico, no practicante, pero hipócrita porque cuando algo anda mal rezo y lo que dijo el cura fue muy lindo y fue emocionante volver a estar en una situación así y el ámbito era emotivo, cálido, lindo, no sé cómo explicarlo, tierno. Fue muy bonito y uno no puede no estar de acuerdo con las palabras que se dijeron más allá de que crea o no, porque el amor es importante y hablar de eso sinceramente está bueno, seas católico, budista o lo que sea”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp