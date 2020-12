A modo de protesta, gastronómicos abrirán todos los días pese a que no están autorizados

Compartir

Linkedin Print

A partir del martes 22 de diciembre, gastronómicos de la ciudad capital, pese a no estar autorizados por el gobierno, abrirán sus puertas a modo de protesta, con la finalidad de trabajar la jornada completa como lo hacían antes de la pandemia, argumentando que abriendo solo los viernes, sábados y domingo como tienen establecido hasta ahora, no cubren los gastos que tienen, más aun teniendo en cuenta que deben abonar aguinaldo a sus trabajadores y hacerle frente a deudas que vienen de los 7 meses que estuvieron cerrados.

En ese sentido Matías Orozco, presidente de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se explayó sobre esta decisión.

“Queremos seguir trabajando todos los días y en un horario un poco más extendido ya que tenemos habilitados solo viernes, sábados y domingos hasta las1 de la mañana, nos parece insuficiente pero no por el hecho de que estamos golosos y queramos abarcar toda la semana, la verdad es que no nos cierran los números, este mes es el más fuerte donde más se debería trabajar, tenemos que pagar aguinaldos y no llegamos a juntar, es entendible la cuestión del gobierno y demás, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros empleados, con nuestros proveedores, el 80% de los gastronómicos alquilamos y también debemos pagar eso, se nos está haciendo difícil y creo que dentro de lo que es la prueba piloto cumplimos correctamente, sé que hay algunos gastronómicos que no lo cumplen bien, pero no son la mayoría, son la minoría, estamos en condiciones de pedir más días y más horarios cosa que venimos haciendo mediante notas, pedido de reuniones, de extensión de horarios pero tampoco nos responden por eso decidimos esta medida a modo de protesta, empezar a abrir horario normal para nosotros todos los días a partir del martes 22 de diciembre”, explicó.

“Queremos abrir pero obviamente mantener los cuidados, todo como hacemos el fin de semana, nada más que nos pusimos las pilas y dijimos que la única manera que tenemos de protestar es esta, no sabemos hacerlo de otra forma, vamos a trabajar y abrir las puertas de nuestros negocios, cuidar a nuestros clientes como siempre lo hicimos con todos los protocolos pero creo que es la única forma de protestar que tenemos y por eso lo vamos a hacer a partir del martes”, aseveró Orozco.

Respecto a si los demás comerciantes están de acuerdo con la medida, aseguró que “todos los gastronómicos estamos pasando por la misma situación, algunos más, otros menos, algunos con más compromisos que otros, algunos se pudieron re transformar, otros no, pero todos estamos pasando por la misma situación de apriete, de ahogo, de angustia y creo que todos vamos a cumplir con esta medida, en mayor o menor medida, todos los gastronómicos estamos a favor de esta medida y vamos a ir para adelante, todos necesitamos abrir, no es una cuestión de política, es una necesidad de trabajar”.

Asimismo dijo que tras 7 meses cerrados, la mayoría de los comercios del sector están asfixiados de deudas, “por ejemplo nosotros hicimos el primer plan de pago de la AFIP, junté todos los 931 de todo el año y firmé un plan de pago en 48 cuotas, tenemos cuántos años para pagar lo que no pude pagar durante el año, hay otros que no tienen plan de pago, pagamos al día Rentas, IVA también retiene automáticamente, la mayoría de las empresas con las que trabajamos retienen el IVA pero en lo que sean cargas sociales sí nos atrasamos mucho, se ha acumulado mucha deuda en todos los negocios, tenemos que pagar lo del mes, créditos que hemos sacado, planes de pago, son un montón de obligaciones y vemos que no hay circulación viral, que estamos trabajando bien los fines de semana y no tenemos ninguna respuesta afirmativa de ningún tipo, estamos con mucha angustia de no poder trabajar”.

Para finalizar se refirió a que gastronómicos de otras provincias, pese a tener circulación viral, están trabajando al 100%. “Si vemos el caso de CABA, AMBA, todo lo que sea la provincia de Buenos Aires están haciendo vida normal y es donde más circulación viral hay, ahí están dos signos políticos, no es que son uno u otro, el permisivo o el que restringe, es una cuestión de aceptar que el virus llegó para quedarse y que hay que saber convivir, nosotros por suerte tenemos una situación sanitaria excepcional y no es quitarle mérito a eso pero también debemos aprovechar que tenemos un buen estatus entonces la gente que no va a salir a vacacionar afuera ,que económicamente o por problemas determinados no va a salir, que se quede en la ciudad y que sea una ciudad linda para disfrutar, para eso tenemos que abrir todos los días las plazas, comercios, con distancia social, uso de barbijos, todos los protocolos, poder trabajar y que la ciudad sea buena para todos los que se queden en las vacaciones”.

Compartir

Linkedin Print