Por favor, a la hora de votar en noviembre acuérdense de todas las cosas que nos hicieron pasar durante la pandemia, de no poder ver a nuestras familias, de no poder despedir a un ser querido, de no poder ingresar a nuestra provincia,nuestra casa,de ver a nuestros hijos sin escuelas, de todos los maltratos y abusos de autoridad y muchas cosas más. Tengamos memoria.

