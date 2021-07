“A nuestro espacio le interesa construir una Formosa nueva que comparta valores”

Compartir

El diputado provincial Enrique Ramírez (Juntos por el Cambio), visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de las elecciones legislativas que se avecinan y aseveró al espacio del que forma parte, “le interesa construir una Formosa nueva que comparta valores y enfrente al gobierno”, aseverando que “no vamos en contra de la persona de Gildo Insfrán sino que en contra de este modelo asfixiante, de suma de poder público, de autoritarismo que maneja todo”.

“En estas elecciones se eligen dos diputados nacionales y para que el Frente de Todos se lleve los dos lo que debe hacer es doblar en cantidad de votos al que lo sigue, por ejemplo si Juntos por el Cambio saca el 30% de los votos y el Frente el 60% de votos más uno, ellos meten los dos diputados, si Juntos por el Cambio saca el 31% y el Frente de Todos saca el 60%, entra uno y uno”, graficó para que la gente comprenda.

Además analizó la decisión de la concejal Gabriela Neme de crear su propio frente “Podemos Más” e ir como pre candidata a diputada nacional, sin formar parte de la oposición. “Cuando pasan hechos como la decisión de Gabriela Neme de ir por fuera, obviamente que parece que se te planta la duda de si va a entrar o no el diputado de la oposición, pero esto va más allá, al espacio lo que nos interesa es construir una Formosa nueva y en esa construcción de una Formosa nueva significa compartir valores, no solo de la puerta para fuera sino que de la puerta para dentro. No solo nos interesa construir un espacio que enfrente a este gobierno sino que nos interesa construir valores, no personalizamos la política, no vamos en contra de la persona de Gildo Insfrán sino que en contra de este modelo asfixiante, de suma de poder público, de autoritarismo, de que te maneja todo”, aseveró.

“Si compartimos valores de que estamos bajo un gobierno cuasi dictatorial que pone en duda un montón de cuestiones, vení a pelearla desde adentro, vamos a las PASO, gana y te acompañamos, qué problema hay”, dijo sobre la decisión de Neme.

“Está a la vista lo que hizo Neme, puedo compartir formas o no, pero está a la vista, ella hizo esto, nosotros como espacio político de la oposición tenemos la idea de la construcción de un espacio muy amplio, que no solamente trate temas coyunturales sino que temas de fondo”, aclaró.

“Nos parece que dentro del Congreso de la Nación, lo mejor que podemos hacer los formoseños es tener una persona que represente los valores que se están vulnerando en nuestra provincia y para nuestro espacio creo que quien mejor representa eso que estamos pidiendo y que los dirigentes y la gente quieren es la figura de Fernando Carbajal, le hemos ofrecido la candidatura que todavía no ha aceptado”, contó.

“En Formosa estamos muy postergados en muchísimas cosas, todavía estamos peleando derechos de la libertad, acá está todo tan llevado para atrás que necesitamos de quien nos gobierne en la presidencia mire y ponga sus ojos en esta provincia, Alberto no ve nada, está totalmente perdido, lamento muchísimo esto porque sufre la gente, pero está perdido”, criticó al mandatario nacional.

“Está todo tan mal que creo que Larreta, Macri y Bullrich tienen las condiciones necesarias como para empezar a revertir esto que no va a ser de la noche a la mañana, es un trabajo muy grande que hay que hacer en la Argentina para transformar esto otra vez en un país pujante donde haya empleos, seguridad”, expresó.

En el ámbito local, dijo desconocer quiénes van a ser candidatos y a qué cargos, “no tengo muy claro, no me fijé el cronograma electoral pero creo que el cierre de listas se produce a fines de septiembre, hay muchos que tienen muy buen trabajo hecho, yo también quiero volver a ser candidato, llegada la fecha vamos a tener mayor claridad. el compromiso de estar con la gente, de ayudarlos, de defender los derechos de las personas”.

En esa línea de defensa de derechos de los ciudadanos, criticó al gobierno provincial al aseverar que “no deja de asombrarnos para mal con las medidas que va tomando. La gran cantidad de medidas erradas que tomó el gobierno provincial nos llevan a discusiones prehistóricas, de los derechos, de las libertades”, lamentó.

“El consejo covid tiene un claro jefe que es Insfrán y ellos mismos se encargan de decirlo todos los días, no sé basado en qué toma las decisiones Insfrán pero sí la gran mayoría de decisiones tomadas vulneraron los derechos de los formoseños y nosotros como espacio político no solo estuvimos en contra en la Legislatura sino que hicimos acciones concretas para devolverles el derecho a las personas como en este caso el de que vuelvan a entrar a su provincia sin tener que pagar 5 mil pesos para poder entrar”, indicó.

“Las discusiones son muy viejas, parecen de la época de la dictadura y se enojan cuando les dicen que pareciera que estamos en esa época pero toman decisiones totalmente acordes a una dictadura”, aseveró respecto a las medidas de restricción que a lo largo de la pandemia ha tomado el gobierno provincial “para enfrentar al virus”.

“Llegado el momento vamos a ver qué candidatos están en mejores condiciones y vamos a acompañar, supongamos que hay tres fuerzas; el gildismo, la oposición y Gabriela Neme, para que entren los dos diputados de Gildo Insfrán lo que tiene que hacer es doblar en cantidad de votos al segundo, si saca 25% el segundo, Insfrán tiene que sacar 50% más un voto, si saca 25 puntos el segundo y el candidato de Insfrán no llega a 50 puntos, entra el primer candidato de Juntos por el Cambio, no te tiene que doblar en la cantidad de votos, los votos de la tercera fuerza en este caso quedan aparte, no suman a la oposición y benefician claramente a Gildo Insfrán a que gane un segundo diputado”, explicó y dijo que si pierde como diputado nacional en las PASO, “se pueden postular como candidato provincial, de poder se puede pero no sé si socialmente está bien, legalmente sí se puede hacer, pero uno tiene convicciones”, lanzó al finalizar.

