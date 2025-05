A ocho años del final de «The Vampire Diaries», Paul Wesley recuerda con orgullo el destino de su personaje Stefan

En una entrevista reciente, Paul Wesley compartió sus pensamientos sobre el desenlace de su personaje Stefan Salvatore en la serie The Vampire Diaries, admitiendo que se siente satisfecho con la heroica muerte de Stefan al final de la serie, según indicó PEOPLE en exclusiva. Esta confesión fue motivo de debate entre los fans de la serie que, ocho años después del final, aún discuten el destino del vampiro de 171 años.

Un final heroico para Stefan

Cuando la cadena CW emitió el episodio final en 2017, los seguidores quedaron sorprendidos al presenciar la muerte de Stefan, quien se sacrificó valientemente para proteger Mystic Falls de la destrucción.

La decisión de sacrificar a su personaje fue algo que Wesley defendió vigorosamente. “La verdad —y siempre que digo esto, la gente se enfada mucho conmigo—, me alegro muchísimo de su muerte”, expresó Wesley. El actor explicó que, después de más de siglo y medio de vida, la historia de Stefan debía llegar a su fin, sin importar el descontento de algunos fans.

Wesley ahondó en las razones detrás de su satisfacción con el desenlace de Stefan. Haciendo referencia a su oscuro pasado por su naturaleza como un “destripador”, un vampiro con un insaciable deseo de sangre, Wesley argumentó que su personaje, aunque bondadoso, también había cometido muchos actos cuestionables. “Era el momento adecuado para cerrar ese capítulo”, enfatizó Wesley durante la entrevista con PEOPLE.

El impacto del

triángulo amoroso

Otra dimensión importante en el pensamiento de Wesley respecto a la conclusión de The Vampire Diaries tiene que ver con el famoso triángulo amoroso entre Stefan, Damon Salvatore (interpretado por Ian Somerhalder) y Elena Gilbert (interpretada por Nina Dobrev).

La tensión entre estos personajes fue un tema central a lo largo de la serie y, al final, Damon y Elena terminaron juntos, mientras Stefan realizó el sacrificio supremo. Wesley expresó su alivio al no enfrentarse a conflictos con los fans del equipo “Delena”. En tono de broma, comentó: “Estaba muy feliz de no estar en esa situación”.

Un desenlace para

los hermanos Salvatore

El cierre de la serie proporcionó no solo un final para Stefan, sino también un cierre emocional para los hermanos Salvatore. Aunque Damon pudo disfrutar de un final feliz con Elena, Stefan aseguró que la villana principal, Katherine Pierce, muriera con él, garantizando así la protección de la ciudad que no solo él, sino también Damon, habían luchado tanto por preservar.

Según consigna PEOPLE, el episodio final presenta a Stefan y Damon reunidos en el más allá, ofreciendo a los fans la tranquilidad de saber que los hermanos finalmente encontraron la paz juntos.

A su vez, el actor también mencionó que, en retrospectiva, se siente más identificado con otro personaje de The Vampire Diaries: Silas, a quien también interpretó. Silas, caracterizado como un villano con un agudo sentido del humor, comparte más rasgos con Wesley que Stefan. “Soy seco y tengo un humor negro”, comentó. Wesley dejó claro que su inclinación por el sarcasmo se alinea más con el perfil de Silas, a diferencia del característicamente serio y melancólico Stefan.

La recepción de los fans

y la significancia del final

El desenlace de Stefan Salvatore continúa siendo tema de debate entre la base de fans de la serie. A pesar de algunas críticas, Wesley sostiene su postura sobre cómo concluyó la historia de su personaje. Este desenlace no solo representó el sacrificio de un héroe, sino también un cierre emocional que reflejó el compromiso de Stefan de proteger a quienes amaba.

En conclusión, Paul Wesley continúa defendiendo la visión detrás de la conclusión de su personaje y considera que el sacrificio de Stefan fue esencial para la narrativa y la culminación de la serie. Aunque la muerte de Stefan provocó reacciones mixtas, el actor sigue convencido de que fue el final más adecuado para su personaje icónico.

Como señaló PEOPLE, Wesley parece haber encontrado paz al aceptar este desenlace, finalizando un capítulo importante tanto en su carrera como en la narrativa televisiva de The Vampire Diaries.