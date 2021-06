A pesar de la pandemia, el Servicio Nutricional en las Escuelas Especiales de Formosa no se ha detenido

Compartir

El trabajador social Gustavo Miers, integrante del equipo técnico del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación, destacó el noble trabajo que realiza el organismo educativo, tanto en el eje pedagógico como en el Servicio Social Nutricional.

Siguiendo estos lineamientos, Miers puso en que “la educación formoseña no sólo no se ha detenido, sino que ha desarrollado mejor sus estrategias de trabajo”.

En relación, indicó que en las 35 instituciones educativas especiales que se encuentran en todo el territorio formoseño se maneja el mismo objetivo “asegurar las trayectorias escolares de los alumnos de manera virtual” y a la vez “ayudar en la alimentación de las familias con la prestación ininterrumpida del servicio social nutricional (comedor y copa de leche)”.

“A pesar de que los comedores no pueden funcionar en los establecimientos, a las familias se les entregan bolsines de mercaderías”, informó, aclarando que las mismas pueden ser retiradas en la escuela o caso contrario, se les acerca a los domicilios”, explicó.

“Esta acción tan importante se realiza a lo largo y ancho de nuestra geografía provincial, con compromiso y equidad, logrando así una plena justicia social”, subrayó. Y avanzó en que esta acción ayuda a la economía familiar.

Por otra parte, sostuvo: “Estamos en momentos difíciles, la pandemia nos puso de rodillas, pero también de pie. Las familias hoy más que nunca nos necesitan, la escuela siempre trasciende y se convierte en una institución indispensable para cualquier sociedad. Nuestra función es acompañar, sostener y ayudar”.

Y agregó: “Estudiar es un derecho y nuestra obligación, enseñar, pero ahora nuestra misión es cuidarlos y cuidarnos, es por ello que debemos quedarnos en casa”, aseveró Miers.

Inmunización

“En Formosa tenemos un plan estratégico de inmunización para combatir al COVID-19 y la mayor campaña de vacunación de la historia. Esto nos da la esperanza de estar mejor, de cuidar nuestra salud y nuestra vida”, señaló.

En este marco, informó que todos los trabajadores de la educación de dicha modalidad han sido inmunizados con las dos dosis y, en relación a la matrícula de estudiantes con discapacidad, acentuó que ya han recibido la vacuna aproximadamente 700 alumnos.

“Quiero resaltar que los docentes y no docentes también han participado activamente en la organización de la vacunación. Tienen el compromiso de involucrarse, de ser solidario con el otro y de ser parte de esta campaña antiCOVID”, remarcó categórico.

Y para finalizar, declaró: “Nuestros héroes siempre serán nuestros alumnos, nuestro sostén, las familias y nuestra fortaleza, los docentes. Y como dice el gobernador Gildo Insfrán, si estamos unidos, organizados y solidarios, no existen obstáculos que el pueblo formoseño no pueda superar”, cerró.

