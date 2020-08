A pesar de la pandemia, Formosa terminó el segundo trimestre con un nuevo superávit primario y fiscal

Compartir

Linkedin Print

En un contexto económico sumamente difícil para las provincias argentinas, donde muchas de ellas se vieron obligadas a buscar financiamiento extra para sostener el gasto, la provincia de Formosa dio a conocer sus resultados fiscales del segundo trimestre del año 2020, donde mostró un resultado primario superavitario en $3.143,6 millones (mejorando respecto al segundo trimestre 2019), mientras que el resultado financiero fue también superavitario en $2.830,9 millones, también con una clara mejora interanual. Por el momento, es la única provincia de la región que presentó estos resultados por el momento.

De acuerdo a un informe publicado por la consultora Politikon Chaco, acumulado a junio de 2020, la provincia de Formosa tuvo ingresos corrientes por un total de $42.928,8 millones (+33,9% i.a), mientras que los gastos corrientes totalizaron $35.352 millones (+33,7% i.a). De esta manera, el resultado económico fue positivo en $7.576,8 millones. En este punto, es importante destacar que los ingresos tributarios representaron el 79,6% del total de ingresos corrientes, y dentro de ellos, el 93,6% fueron de origen nacional.

Por su parte, los ingresos de capital fueron del orden de $183,3 millones (-47,9% i.a), al tiempo que los gastos de capital totalizaron $4.929,3 millones (+8,8% i.a)

De este modo, el resultado primario de la Administración Pública no Financiera de la provincia de Formosa (que surge de la diferencia entre los ingresos totales y los gastos primarios – que no incluyen los gastos de pagos de servicios de la deuda pública) dio un superávit de $3.143,6 millones, incrementándose en un 91,9% respecto al superávit mostrado en el segundo trimestre de 2019.

A su vez, el resultado financiero (que se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y gastos totales, incluyendo los pagos de los servicios de la deuda pública) marcó un superávit de $2.830,9 millones, también creciendo un 97,9% respecto al superávit de $1.430,2 millones mostrado en el mismo período del año anterior.

En este marco, se destaca que servicios de deuda se incrementaron en un 50,6% interanual (totalizó $312,7 millones), significando apenas un 0,9% de los gastos corrientes.

Ingresos de la provincia

Los ingresos corrientes de la provincia al segundo trimestre del corriente año totalizaron $42.928,8 millones: el 79,6% de los mismos son ingresos tributarios (de los cuales, el 93,6% son de origen nacional) y los mismos crecieron un 28% interanual, evidenciando así el impacto de la pandemia en la recaudación tributaria; el 12,1% contribuciones a la seguridad social (+41,8% i.a); el 6,7% corresponden a transferencias corrientes (que crecieron un 223,9% a partir de asistencia del tesoro a la provincia vía ATN, principalmente); el 0,7% a recursos no tributarios (-9,9% i.a); el 0,5% por venta de bienes y servicios de la administración pública (+30,3% i.a); y el 0,3% a rentas de la propiedad (-45,7% i.a).

A su vez, los ingresos de capital totalizaron $183,2 millones, con importantes caídas interanuales. El mayor peso sobre el total lo tiene las Transferencias de Capital (86,1% del total), pero tuvo una caída interanual del 51,1%; le sigue la Disminución de la inversión financiera con el 13,9% del total (-8,5% interanual) y los recursos propios de capital representan apenas el 0,1% el total (-92,1% interanual)

De esta manera, los ingresos totales de Formosa fueron por $43.112,5 millones al segundo trimestre 2020, un 33,1% más que en el mismo período 2019.

Gastos de la provincia

Los gastos corrientes provinciales totalizaron $35.352 millones: el 59,6% corresponde a Gastos de Consumo, que creció un 32,1% interanual. En este punto se destaca que el gasto en personal representa el 79% del total del gasto de consumo, y el 47,1% del total de los gastos corrientes; el 21,7% corresponde a prestaciones de la seguridad social (+37% i.a); el 17,9% a transferencias corrientes (+34,6% i.a), y el 0,9% a rentas de la propiedad (intereses y servicios de la deuda pública), que creció un 50,6% interanual.

A su vez, los gastos de capital totalizaron $4.929,3 millones, donde se destacan la inversión real directa con el 77,6% del total (+0,8% interanual), las transferencias de capital representaron el 19,1% del total (+63,4% i.a) y la inversión financiera el 3,3% (+3,2% i.a)

De esta manera, los gastos totales de Formosa al segundo trimestre del 2020 fueron por $40.281,3 millones, un 30,1% más que el mismo período del año anterior (los gastos primarios – sin servicios de deuda – totalizaron $39.968,5 millones)

La importancia de sostener un superávit en épocas de “vacas flacas”

Desde la consultora Politikon indicaron que “si bien aún no se conocen los datos al segundo trimestre de la gran mayoría de las provincias, se puede proyectar que Formosa será una de las pocas en mostrar superávit en una verdadera época de vacas flacas, con drásticas caídas de la recaudación, y donde el gasto naturalmente ha crecido para sostener por un lado la emergencia sanitaria, y por otra, la económica”.

El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, indicó que “en el caso particular de Formosa, la asistencia del gobierno nacional a la administración provincial, a través de mecanismos como los ATN, han sido fundamental para lograr un nuevo superávit de las cuentas públicas, mientras que programas como el IFE y ATP lograron sostener un piso mínimo de consumo familiar formoseño sin que el Estado provincial deba erogar recursos allí”.

Agregó que “pese a ello, hay que destacar que el superávit formoseño no es ni casual ni aislado, sino que repite un comportamiento sostenido desde hace muchos años”.

Deuda Pública:

¿cómo evolucionó?

Politikon Chaco también analizó la situación de la deuda pública al cierre del segundo trimestre del 2020: Formosa registró un aumento del 6,9% de su stock de deuda pública comparado con el mismo trimestre de 2019, y creció 0,9% respecto al trimestre anterior. El stock de deuda pública totalizó al 30 de junio 2020 $5.568,6 poco más de $350 millones más que un año atrás.

En ese marco, el mayor peso del stock es la deuda con el Gobierno Nacional, que culminó en $4.937 millones, representando el 88,7% del total del stock (creciendo un 6,6% interanual), y le sigue a deuda en Títulos Públicos que acumuló $622,1 millones (11,2% del total y creciendo un 8,9% interanual).

Por ítem de deuda, la que acumula mayor stock es con el Tesoro Nacional producto de los créditos tomados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses entre 2016 y 2019. Dicho stock de deuda asciende a $4.214,3 millones (75,7% del total)

De esta forma, Formosa se encuentra en el lote de las 3 provincias con el menor stock de deuda pública del país.