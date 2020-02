A pesar de que el Kun Agüero erró un penal, Manchester City venció al Leicester

Compartir

En el marco de la Fecha 27 de la Premier League, Manchester City consiguió una ajustada pero valiosa victoria ante el Leicester City. Los dirigidos por Pep Guardiola se quedaron con el triunfo por 1-0 en el Power King Stadium y esto les permitió estirar la ventaja respecto de su rival de esta tarde en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

No fue fácil la tarea para los Ciudadanos, que sufrieron hasta el final. Sobre los 15 minutos del segundo tiempo, Sergio “Kun” Agüero tuvo su mejor chance con un penal. Sin embargo, el arquero Kasper Schmeichel estuvo atento para tapar el disparo del delantero argentino y mantener la paridad en el marcador.

A diez minutos del final apareció Gabriel Jesus para darle los tres puntos al Manchester City.

Con Liverpool atravesando un presente envidiable y con prácticamente el título ya en el bolsillo (lleva 76 unidades y le sacó 12 de ventaja a los Ciudadanos), el principal atractivo en Inglaterra pasa por quién se adjudicará el segundo puesto. Esa ubicación hoy es para el City, que con este triunfo le sacó siete puntos a los Zorros, su más inmediato perseguidor.

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de sufrir una dura noticia: la UEFA sancionó a la institución por violar el Fair Play Financiero y no podrán disputar las próximas dos ediciones de la Liga de Campeones. No obstante, desde el club avisaron que apelarán el fallo y confían en obtener un resultado favorable.

Los vigentes bicampeones de la Premier League abrirán su serie de octavos de final de la Champions League ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles.