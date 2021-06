A pocos días de los nuevos anuncios, vecinos opinaron que la “fase 1 ya se debería terminar”

Compartir

Linkedin Print

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, formoseños opinaron respecto a si debe continuar o se debe levantar la fase 1 en Formosa, a pocos días de los nuevos anuncios de la mesa covid-19, teniendo en cuenta que este domingo 6 de junio vencen las restricciones y se aguarda si las extenderán o si se terminarán. Los vecinos coincidieron en que las medidas restrictivas “se deben terminar”, sobre todo por la gran cantidad de gente que necesita trabajar y que no lo está haciendo por no ejercer una “actividad esencial”.

“Con la ayuda de Dios se puede salir de esta pandemia, si vamos al caso acá en Formosa hay que levantar la fase 1, el gobierno nos está mintiendo a todos, la gente tiene miedo y además tenemos que salir adelante, tenemos que proteger a nuestras familias, que haya paz, amor, tranquilidad, pero que nos permitan trabajar”, dijo un hombre que cuida motos en una concurrida zona céntrica.

“Yo tengo permiso para circular y poder trabajar, somos varios acá, cuidamos motos, hacemos todo tipo de trabajo, reparto, hacemos changas, gracias a Dios trabajamos, hay que moverse, si uno quiere trabajar hay, con la ayuda de Dios todo se puede, ojalá esto se levante y nos sigamos cuidando y a nuestras familias”, acotó.

Otra vecina rogó que “ojalá salgamos de la fase 1, se necesita trabajar, yo cuido a una anciana, soy mayor de edad pero igual trabajo y gracias a Dios todavía puedo hacerlo, pero también tenemos que cuidarnos mucho, hay mucha gente contagiada que contagia a otros, hay que salir con cuidado y respetar las normas, si la gente se cuida se puede salir sin problemas”.

Respecto a si cree que este domingo los anuncios serán de algunas habilitaciones, expresó que “ojalá liberen algo, permitir que más gente vaya a trabajar, a hacer ejercicio, ya quedó demostrado que la gente se contagia igual y si no se puede salir también es todo un tema”.

“Con este gobierno no sé qué puede pasar, más lo que nos enteramos que no querían traer una vacuna al país, estoy arrepentido de haber votado a Alberto Fernández”, expresó otro vecino. “Ellos cierran todo, pero siguen los muertos así que no sé qué solución puede haber para esto”, indicó.

“Yo creo que sí vamos a salir de la fase 1, creo que van a liberar más cosas para poder trabajar, yo no me hago tanto problema pero hay mucha gente que sufre, no pueden salir, trabajar, hacer changas, en Formosa hay muchos changarines y en realidad viven de eso, del día a día, la ayuda que dan no alcanza, hay mucha gente pasándola mal. Ojalá que a partir del lunes liberen algo, ojalá Dios quera que sea así”, manifestó otra vecina.

“Yo creo que ya es tiempo de empezar a liberar, hay otras provincias que lo hicieron y tienen la misma cantidad de muertos que nosotros, el encierro total no sirve encima cada día controlan más y más, falta que en cualquier momento nos controlen porque nos sentamos en la vereda. Es una situación muy triste, sobre todo por los que se quedan sin trabajo, el gobierno debe analizar eso y empezar a habilitar más cosas”, consideró otro poblador.

“Pienso que los formoseños nos tenemos que cuidar un poco más, respetar las medidas y todo debe empezar a habilitarse, ni siquiera un par de medias nos podemos comprar porque todo está cerrado. Tienen que tener piedad de esa gente que vive del día a día, de los comerciantes, de todos los que quieren y necesitar trabajar. Ojalá tomen conciencia y habiliten, al menos de a poco, algunas actividades”, expresó otra vecina consultada.

Compartir

Linkedin Print