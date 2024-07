A pocos días de su boda, Oriana Sabatini tuvo una sorpresiva despedida de soltera

A Catherine Fulop le divierten las fiestas y las sorpresas. Así lo dejó en claro a través de su cuenta de Instagram, en particular con Oriana, su hija mayor fruto de su relación con Ova Sabatini. Por estos días, la modelo vive unos momentos de preparativos muy intensos previos a su boda con Paulo Dybala, el jugador de la Roma, Italia. La celebración, que está prevista para el próximo 20 de julio, ya tuvo su precuela con varias despedidas de soltera a la joven.

En esta oportunidad, el sábado pasado, su mamá dejó registrados los instantes en los que un grupo de amigas la fueron a buscar a Oriana a su casa de sorpresa. Vestidas con pantalones anchos negros y tops con camperas de cuero, las amigas se hicieron presente en la puerta de la mansión que la familia Sabatini tiene en un barrio privado de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

“Oriana Sabatini, bienvenida a tu despedida de soltera”, se le escucha decir a una de las jóvenes desde la puerta de la vivienda, a través de un megáfono y en medio de sirenas. Segundos más tarde, se vuelve a oír el pedido pero ahora con el agregado: “¡Bajá santurrona!”. Luego, la cantante se encontró con sus amigas y se mostró sorprendida por la presencia y el look de sus amigas para la ocasión.

Además, Fulop contó algunas intimidades de los novios que trabajan a contrarreloj para llegar al 20 de julio con todo en orden. “Estuvieron por acá haciendo trámites para la boda, se reunieron con el sacerdote, vieron el registro civil. Después se tienen que volver a Roma”, expresó Cathy.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron en 2017, durante un evento de la marca de ropa en Buenos Aires. Según revelaron en entrevistas posteriores, ambos sintieron una conexión inmediata. Sin embargo, fue en 2018 cuando comenzaron oficialmente su relación, poco después de que Oriana terminara su noviazgo con el actor Julián Serrano.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación sólida, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Oriana, hija de la actriz Catherine Fulop y el empresario Ova Sabatini, se destaca como cantante y modelo, mientras que Paulo se ha consolidado como uno de los mejores jugadores argentinos en los últimos años, jugando en clubes de renombre como la Juventus y el AS Roma.

Ambos comparten momentos de su vida juntos a través de las redes sociales, donde cuentan con una gran cantidad de seguidores que siguen de cerca su historia de amor. Su relación se ha convertido en una de las más queridas y seguidas por el público, tanto en Argentina como a nivel internacional.