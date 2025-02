A pocos días de su separación, Martín Ku presentó oficialmente a su nueva novia

En el mes de enero, Martín Ku, el participante de la segunda temporada de Gran Hermano (Telefe), anunció su separación de Marisol, la joven que lo acompañó durante todo el reality y con quien iba a tener su primer hijo. Días atrás, salió a la luz que comenzó una nueva relación con una joven emprendedora y se los vio juntos por primera vez en un spa en Dolores.

El 14 de febrero esta flamante pareja celebró su primer día de los Enamorados con una tierna foto en las redes sociales. Esta la subió la joven, que se llama Manón Chiavon y se puede ver a la pareja frente a un espejo en un ambiente interior iluminado con luz natural.

Ella tiene el cabello rubio y largo, y viste un top negro con una chaqueta corta de cuero negro, dejando ver su abdomen. Su mano izquierda descansa en el bolsillo de su pantalón, mientras que su otra mano es rodeada por el brazo de Martín. El Chino viste una camiseta sin mangas negra y sostiene un teléfono móvil rosado con el que toma la foto. Ambos sonríen y en el pie de la imagen se lee el texto: “Mi San Valentín”.

El exparticipante de Gran Hermano reposteó la foto en sus propias historias, sin agregar ni una palabra más. La confirmación de esta pareja la dio el periodista Matías Vázquez, fue quien confirmó la noticia y aseguró que el romance es reciente, pero que se los vio muy cercanos. “Estuvieron superamorosos, ella lo filmaba, charlaban. Después, él subió el reel a sus redes sociales”, detalló. Por el momento, el Chino no hizo declaraciones sobre su nuevo romance, aunque su reciente exposición en redes sociales da indicios de que está listo para una nueva etapa en su vida amorosa.

Manón no pertenece al mundo del espectáculo, sino que es dueña de una marca de indumentaria deportiva, en la cual ella misma oficia el rol de modelo, creadora y dueña. Esta historia es la primera vez que se muestran públicamente, haciendo oficial su relación.

Esto sucede días después de que Marisol estuviera al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live) y hablara en profundidad acerca de lo que sucedió con el exparticiante del reality, con quien estuvo cinco años en pareja. “Más que los cuernos, me dolió cómo se manejó”, comenzó diciendo en la entrevista en Bondi Live.

“Yo estaba muy contenta por el embarazo, pero no tuve el acompañamiento que necesitaba. Desde el minuto cero, él no estuvo. Me faltó eso”, expresó con angustia. La joven confesó que, tras la pérdida, atravesó un duelo muy solitario, lo que la llevó a replantearse muchas cosas sobre la relación.

“Después de lo que yo viví, siento que no hay nada en el mundo que pueda doler más. Todos los días bajar un ratito al infierno y tener que vivir con eso. Es un duelo muy interno que afecta el físico, la cabeza, el corazón. Solamente las mujeres que lo vivieron lo pueden entender”, agregó.

Pero más allá del dolor por la pérdida, lo que más la afectó fue la actitud de Martín. “En el duelo tampoco me sentí acompañada”, reveló. “Necesitaba que me abrace cuando estaba llorando, o que me escuche, pero nunca pude hablar del tema con él. ”¡No estaba!”, aseguró.

En cuanto a la infidelidad, la influencer explicó que lo que más le dolió no fue la traición, sino la manera en que se enteró. “Me enteré por Twitter que yo no lo hacía feliz”, comentó indignada. También relató el momento exacto en el que descubrió la infidelidad: “Tenía abierto su Instagram y empezaron a llegar las notificaciones. Yo confiaba 100% en él. Pero ese día dije: ‘¿A las 6:30 de la mañana con quién habla tanto?’. Y como dijo Pampita, vi lo peor que puede ver una mujer”.