A punta de pistola robaron agencia de quiniela en el centro de la ciudad

Efectivos de la Policía de la provincia investigan el robo a mano armada en una agencia de quiniela en pleno centro de la ciudad y se inició una causa judicial, con intervención de la justicia.

Elena, propietaria del lugar contó al Grupo de Medios TVO que “gracias a Dios hoy ya estamos un poco más tranquilos”.

“Todo pasó minutos antes de las 18 horas, el delincuente ingresó como un cliente saludando amablemente, cuando entró me mostró el arma, no me apuntó, pero si se aseguró que yo la viera. Inmediatamente me pidió la plata, quería billetes grandes, yo le dije que no tenía porque pagué premios y que solo tenía cambio”, recordó la mujer.

Agregó que le dio lo que tenía en la caja y que en ese momento el malviviente le dijo que se fuera al baño porque él entraría a revisar. “Lo único que yo hice fue rezar y encomendarme a Dios, le pedía que me ayudara a salir sana y salva de la situación. Él amagó que iba a entrar, pero por suerte me cerró la puerta y se fue”, aseveró.

La victima confió además que el sujeto actuó con mucha “frialdad” y que “en todo momento estaba muy tranquilo, yo también lo tomé con clama, le hablaba despacio”.

“Cuando vi el arma me asusté y comencé a rezar. Sinceramente me sorprendió lo que pasó, por la zona y por el horario. Hace muchos años que tengo la agencia y nunca me imaginé que me pasaría algo así, convengamos que estamos viviendo una situación muy difícil por la pandemia, pero el robo no se justifica”, continuó diciendo.

Y añadió: “cuando pude salí corriendo a pedir ayuda a la vereda, pero no había nadie, entonces entré nomas. Justo en ese momento venía un cliente mío y le conté lo que me pasó, enseguida llamamos a la Policía que llegó en cuestión minutos”.

El hecho

Según informó la Policía, del caso se tomó conocimiento alrededor de las 18:15 horas del lunes, tras un llamado a la línea de emergencias gratuita 911ECO para alertar sobre el ilícito perpetrado en la agencia ubicada en la calle España al 600 del barrio Centro.

De inmediato acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Primera, Sección Motorizada Alacrán y del Departamento Informaciones Policiales para abocarse a las diligencias procesales en la escena del hecho.

Los policías dialogaron con la denunciante y damnificada, una mujer de 57 años, quien denunció que alrededor de las 17:50 horas llegó un hombre en una motocicleta e ingresó al local con el casco protector colocado.

En principio se hizo pasar por un cliente, pero después amenazó a la propietaria de la agencia con un arma de fuego y le exigió que le entregue todo el dinero que tenía.

Ante la situación y el temor que le generó el arma de fuego, la damnificada le entregó 5.000 pesos y el sujeto se dio a la fuga en su rodado.

En el lugar los uniformados realizaron las diligencias procesales, en forma conjunta con el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

La investigación continúa con una cantidad importante de efectivos, en procura de establecer la identidad del presunto autor y lograr su aprehensión.

