A Ross Lynch le preguntaron por los artistas argentinos y su elogio a Lali se volvió viral

Muchos fanáticos estaban esperando la llegada de Ross Lynch, el artista estadounidense que junto a su banda “The Driver Era” fue anunciado hace algunos meses atrás como uno de los cantantes más importantes del lineup para tocar en Lollapalooza Argentina que se llevará a cabo este fin de semana en el Hipódromo de San Isidro.

Tras su llegada a la Argentina, el cantante dio las correspondientes notas de prensa con medios nacionales y en esas entrevistas habló de todo un poco, aunque el foco estuvo puesto en la música y en compartirle algunas culturas de nuestro país.

En este contexto, en una de esas notas le preguntaron por artistas argentinos y Ross no dudó en nombrar a la cantante de pop Lali Espósito con quien se lo vinculó sentimentalmente meses atrás. Tanto él como su hermano Rocky visitaron a los chicos de Entre Nosotros, (programa que se emite lunes miércoles y viernes de 17 a 19 por el canal de streaming de Luzu TV y que conducen Manu Dons, Mate Guasconi, Martu Ortiz y Domi Faena) y allí fue donde surgió el tema.

El influencer y tiktoker Manu Dons le preguntó a Lynch si conocía a Duki, uno de los artistas más populares de la actualidad. Ross primero negó con la cabeza y luego lo ratificó en palabras, pero automáticamente le preguntaron a quién conocía y sin dudarlo dijo “a Lali”.

Cabe destacar que a mediados de agosto del 2023 comenzaron a surgir los rumores de romance entre Lali y Ross. Es que Espósito y el músico estadounidense que es el líder de la banda musical The Driver Era comenzaron a seguirse mutuamente en las redes sociales y tuvieron algunos gestos 2.0, elogiando sus fotos y videos.

A Lali y a Lynch también se los vio juntos en un recital en Europa, además de seguirse en las redes y ponerse me gusta en varias publicaciones. También, en los últimos días, fue Mariana quien le comentó una foto a Ross. “That´s my technique”, escribió en inglés, cuyo significado es: “Esa es mi técnica”.

¿Quién es Ross Lynch?

Ross Lynch nació y creció en Littleton, Colorado, el 29 de diciembre 1995. Es un artista completo: canta, toca la guitarra, el violín y el piano Y además actúa y baila. En 2007 se mudó junto con su familia a Los Ángeles y allí comenzó a darle forma a su vida artística.

En 2013 saltó a la fama gracias a su protagónico en la película de Disney Teen Beach. Tras su éxito actoral televisivo decidió enfocar su carrera entre el cine y la música. Trabajó en la serie de Disney Austin & Alli y protagonizó varias películas, entre ellas My Friend Dahmer.

Actualmente es líder de The Driver Era junto a su hermano Rocky Lynch. La banda formada en 2018 emergió de la disolución de R5, otra agrupación en donde Ross y Rocky también hacían música junto a sus otros tres hermanos. Ya separados el dúo logró cautivar a la audiencia con la música independiente de The Driver Era.

Sus diferentes sencillos como “Preacher Man”, “Low” y “A Kiss” se han convertido en una de las favoritas de los fanáticos. Además la agrupación ha sido elogiada por su habilidad para combinar y evolucionar su música en distintos géneros. Una versatilidad que es distintiva de ellos. El próximo sábado 16 de marzo, los hermanos tocarán en el Hipódromo de San Isidro 22:15 a 23.15 en uno de los números más esperados de Lollapalooza Argentina. ¿Irá Lali Espósito a ver el show?