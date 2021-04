A sala llena, así fue la vuelta de Una semana nada más: “El teatro sucede porque están ustedes acá”

Compartir

En un momento histórico para el teatro argentino, en medio de la pandemia, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas volvió al Teatro El Nacional Sancor Seguros, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad necesarios

Con papelitos de colores en el aire y los acordes altos y triunfales de “Viva la Vida” (Coldplay), cerró la vuelta de Una semana nada más a las tablas del Teatro El Nacional Sancor Seguros. Este jueves por la noche fue la primera función de la comedia en trece meses y tuvo la sala completa pese a la pandemia -según los protocolos, el aforo permitido de los teatros en la Ciudad de Buenos Aires es del 50%-. También se dio el debut de Gimena Accardi en la obra, en reemplazo de Flor Vigna.

Los otros protagonistas siguen siendo Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, quienes se emocionaron al finalizar la función. Vázquez tomó la palabra y se dirigió al público, abrazado a sus compañeros, para expresar su “felicidad por volver al escenario después de un año tan duro y poder regalarle risas a la gente”.

El actor también destacó el “gran esfuerzo de todo el equipo para cumplir con el estricto protocolo en la sala: aire acondicionado sanitizado, control de temperatura, aforo del 50 % y el distanciamiento que corresponde por butacas”. “¡El teatro sucede porque están ustedes acá!”, cerró Vázquez su discurso, para despertar la última ovación de la noche.

La vuelta de Una semana nada más a la calle Corrientes cuenta con cuatro funciones semanales, de jueves a domingo. “Fue difícil, pero lo hice con mucha seguridad. Era el momento. Hablaba con mucha gente y me decían: ‘¿Cuánto más vas a esperar?’. El mundo cambió y va a seguir esta situación hasta que nos puedan vacunar a todos. Atrás mío hay un montón de familias que trabajan de esto, es un espectáculo que era una pena seguir guardándolo, el protocolo empezaba a estar un poco mejor… Estamos trabajando a mitad de sala, es difícil, pero es importante que haya una comedia para poder sacarte del día a día y que la gente se acerque nuevamente al teatro”, le había dicho Vázquez a Teleshow en la previa a este debut, acerca de la toma de decisión de volver con la obra. Además de ser uno de los protagonistas, Nico es también el productor.

“Económicamente, cuando tomás una decisión como esta sabés que te va bien o volcás. Con respecto a eso, necesitaba sentir una seguridad que tuve con el apoyo de muchos pares, de grandes productores que me han llamado para decirme: “Gracias que volvés, atrás tuyo vamos nosotros”. Grandes actores también. Se necesita”, agregó la pareja de Gimena Accardi.

“Este proyecto estaba pensado para nosotros tres desde un principio”, dijo Gimena respecto a su incorporación a la nueva temporada de la obra. “Cuando Flor Vigna se bajó de la obra, estaba desesperado y no sabía si Gime iba a querer sumarse. Pero finalmente fue ella quien tomó la iniciativa y me lo propuso”, dijo su esposo.

“Es tan sanador lo que pasa con el teatro. No solamente al público: lo que le pasa al actor. Y la comedia tiene ese extra, que es real y está comprobado científicamente, lo bien que hace reírse. Uno, como actor, arriba del escenario, tiene un disfrute absoluto”, definió Vázquez en referencia a esta comedia francesa que fue escrita por el dramaturgo Clement Michel. Esta versión argentina cuenta con la dirección de Mariano Demaría.

La dinámica de la obra parte de la decisión que Pablo (Vázquez) y Sofía (Accardi) toman respecto a convivir. Ellos eran la pareja perfecta, hasta que decidieron mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Rojas), su mejor amigo, lo que dificulta aun más las cosas. A partir de ese momento, ellos tendrán sólo una semana para resolver sus problemas.

