A solo días de la Navidad volvieron las largas filas para cruzar hacia Alberdi

Compartir

Linkedin Print

A solo días de la Navidad, volvieron a aparecer las largas filas para cruzar hacia Alberdi, una imagen que a lo largo del año se vio pocas veces, pero muy común a esta altura donde la mayoría de quienes cruzan van por los precios más bajos a comprar sobre todo prendas de vestir y regalos.

En ese marco el Grupo de Medios TVO se acercó hasta el lugar y dialogó con algunas de las personas que hacían la fila quienes se mostraron sorprendidas debido a la cantidad de gente que había y por la que hubo que esperar más tiempo para cruzar a la ciudad paraguaya.

«Voy a ver precios antes que nada, después con el aguinaldo voy a ir a comprar. Llevo un poco de plata, pero no mucho como para traer todo lo que quiero. Sobre todo, quiero ver los precios y ver si conviene, me dijeron que sí unos familiares que fueron así que veremos», expresó una vecina formoseña.

De la misma forma otra mujer consultada expresó que «voy con intenciones de comprar, pero primero voy a ver cómo están los precios y ahí veo si es muy caro vuelvo o sino ya traigo, soy de Formosa capital. Voy a comprar ropa para la familia y algunos regalos para mis nietos, los chicos piden más que nada juguetes así que veremos los precios, espero que valga la pena cruzar, así dicen, acá en Formosa es imposible, están carísimas las ropas sobre todo para los chicos, allá se consigue más barato me dijeron».

«Vine a las 7 de la mañana pensando que no iba a haber tanta gente, pero ya son las 8:40 y todavía no cruzo, avanza medio despacio la fila. La otra vez vine y crucé rápido, no había casi nadie, pero ahora sí tengo que esperar, hay mucha gente y de a poco se va formando fila para ir, se ve que algunos precios que valen la pena hay del otro lado», acotó la mujer.

Seguidamente otra formoseña fue consultada y contó que «voy a ver precios y si conviene a comprar, algunos dicen que está caro por eso quiero ir a ver, antes convenía muchísimo ir porque nuestra plata valía más pero hoy con el tema de la devaluación hay que ver si vale la pena, la ropa sí es más económica así que eso al menos voy a traer, después en el tema de los regalos voy a mirar precios».

También una mujer oriunda de Resistencia contó que «tengo un comercio y voy a ver los precios, me dijeron que allá la ropa está más económica, voy a probar suerte y traer cosas de regalería también, dicen que hay lindos precios y de este lado está muy caro, en Resistencia un jean dentro de todo económico ronda los 1500 pesos y en Alberdi me dijeron que consigo por 450 pesos, ahí más o menos da para vender el doble y dentro de todo sigue siendo barato, más de lo que venden allá. Yo vine de forma particular con mi hermana y una amiga, pero sé que hay tours que traen gente y sobre todo los comerciantes aprovechan eso».

«Vamos a ver el precio de las ropas sobre todo, tenemos varios chicos y allá conviene más, los precios son muy distintos y ni pagando el pasaje se gasta de lo que se gastaría en Formosa. Hace unos días anduve por el centro mirando precios y me quedé sorprendida, todo es bastante caro así que conviene seguir comprando del otro lado», expresó otra vecina.