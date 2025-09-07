A Toda Costa: con gran participación, se realizó una nueva edición de la competencia de CrossFit

Este sábado, con la competencia de CrossFit como atracción principal, se llevaron a cabo diversas actividades deportivas que tuvieron como escenario el Complejo Deportivo Municipal «Los Iglús», en el marco del mega festival «A Toda Costa», organizado por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa.

Al respecto, la 2° Edición del CrossFit «Cross Time» fue un gran éxito, y contó con el masivo acompañamiento de vecinos y turistas, quienes disfrutaron de la fuerza y destreza deportiva de más de 80 atletas de la región, tanto en la rama masculina y femenina -divididos en las categorías: Principiantes, Scaled, Advance y RX.

En el evento y premiación estuvo presente el director de Deportes, Prof. Guillermo Ovelar, quien destacó que “estas actividades significan para la ciudad inversiones, movida turística y desarrollo económico”.

A su vez, se cumplió otra jornada -comenzó el viernes- del Torneo de Fútbol Playa Infantil «Copa Formosa Tu Ciudad», actividad que reunió a cientos de niños que integran más de veinte clubes de distintos barrios capitalinos y demostraron toda su habilidad y amor por el deporte, desde la categoría 2012 hasta la 2017 inclusive.