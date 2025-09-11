“A Toda Costa genera identidad y movimiento económico, Milei genera ajuste y exclusión. ¿de qué lado están?”

El concejal José Delguy expresó su postura sobre la realización del festival A Toda Costa, contrastándola con las políticas del gobierno nacional. Sus declaraciones se centran en la idea de que el evento genera «identidad y movimiento económico», mientras que las medidas de la administración de Javier Milei han provocado «ajuste y exclusión».

El concejal Delguy argumenta que las críticas de una concejal, a quien no nombra, al festival de la ciudad son un intento de sembrar dudas y que coinciden con la postura del gobierno nacional. Según Delguy, quienes cuestionan la inversión del intendente Jorge Jofré en cultura y recreación son los mismos que apoyan el recorte de subsidios al transporte, la reducción de presupuestos en turismo, la falta de financiamiento a universidades y el desfinanciamiento cultural.

La visión de Delguy sobre Formosa y la Nación

Delguy sostiene que mientras la Nación experimenta un período de «ajuste y vaciamiento cultural», Formosa sigue apostando por los festivales y los encuentros comunitarios. Para él, el festival A Toda Costa no es un gasto, sino una inversión que impulsa la economía local, beneficiando a artistas, feriantes, gastronómicos y técnicos. El concejal enfatiza que cada parte del evento representa un movimiento económico real que se extiende por toda la ciudad.

Transparencia y prioridades

El concejal también aborda el tema de la transparencia, señalando que quienes la exigen en el ámbito local deberían primero explicar por qué respaldan un modelo de país que, a su juicio, carece de ella y «abandona a su pueblo». Para Delguy, la verdadera contradicción radica en pedir cuentas en Formosa y, al mismo tiempo, mantener silencio ante el «brutal ajuste de Milei».

Finalmente, el concejal Delguy concluye que la prioridad de su gestión es la gente, asegurando que continuarán defendiendo las políticas públicas que garantizan derechos, oportunidades y bienestar para los ciudadanos.



Afirmó que su respuesta a la «demagogia» es con hechos y gestión, y que al «ajuste y exclusión» del gobierno nacional, responderán con más cultura, turismo y trabajo para su gente.