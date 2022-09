«A Toda Costa vino a quedarse en el corazón de todos los formoseños», afirmó José Delguy

Compartir

El concejal del PJ, José Delguy en contacto con el Grupo de Medios de TVO habló acerca de «A Toda Costa», evento que reunió durante el fin de semana a muchos turistas y vecinos de la ciudad.

Delguy comenzó diciendo «la verdad es que después del tiempo que nos hemos detenido por la pandemia, nos encontramos con este evento que fue el más del norte prácticamente porque tuvo una convocatoria muy amplia, habla de la realidad que viene presentando la gestión del intendente Jorge Jofré».

«La pandemia nos vino a frenar a todos dos años y la verdad es que ya esperábamos poder contar con este tipo de eventos porque no solo hay que limitarse a la cantidad de personas que se han juntado si no que hay que hablar del dinero que circula en este tipo de actividades que beneficia a cada una de las familias formoseñas que participan, que se comprometen en poner un stand y poder vender toda una semana algunas cosas y desde el punto de vista artístico la verdad es que Formosa no puede envidiarle a ninguna otra provincia del país que se expresan en este tipo de eventos», manifestó.

En relación a la cantidad de personas que se acercaron al lugar, el concejal indicó «fue mucha gente la que se ha convocado en un mismo espacio, el Ferroviario ha quedado pequeño para la cantidad y calidad de eventos que se realiza también, además hay que decir que la cantidad de personas que convoca uno de los artistas más grandes que tiene no solo Formosa si no que toda la Argentina como es Lázaro Caballero que mucho tiempo fue señalado y te puedo decir que es un tipo de gran corazón y que también hizo que tengamos esa cantidad de personas esperando por él y festejando su cumpleaños».

«Más allá de las críticas que el vecino puede hacer acerca del evento, del espacio y demás sabemos que son constructivas, pero esto es algo que hay que ir trabajando y decirle a la gente que es «A Toda Costa» que llegó en el año 2017 vino a quedarse en el corazón de todos los formoseños», indicó.

«Cada una de las disciplinas han convocado por su cuenta una cierta cantidad de personas no solo de la ciudad, sino que también han venido de otros países y de otras provincias para participar de los eventos. Vamos a trabajar siempre para que el vecino pase lo mejor posible y hasta tal vez tengamos que buscar otro predio porque este evento llegó para quedarse», cerró.

