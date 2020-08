“A Tokio vamos a ir con las mismas expectativas que fuimos al Mundial 2019”

Compartir

El de Nocioni es un apellido marcado a fuego en la Selección Argentina, en la Generación Dorada que alcanzó la gloria con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. “A mí me parece que el equipo argentino después de toda esta pandemia va a tener los mismos problemas y las mismas situaciones que la mayoría de los equipos. Creo que todos han tenido problemas con sus ligas y competiciones, tanto la NBA, como Europa, todas las ligas del mundo. Entonces la situación es para todos la misma” analiza el “Chapu”, al mismo tiempo que aclara: “Sí quita preparación, quita trabajo en conjunto y son cosas que obviamente no le hacen bien a nadie y creo que eso puede generar que le cueste un poquito más al equipo poder afianzarse y volver a jugar de la manera que lo hizo en el último Mundial”.

El Mundial del año pasado, disputado en China, para Nocioni fue muy positivo para los dirigidos por Sergio Hernández: “Fuimos pensando en estar entre los ocho primeros y fuimos subcampeones; pienso que con estar entre los ocho mejores en Tokio 2020 estaría bien”, opina el “Chapu”, sintiéndose parte del equipo para siempre.

Con respecto a la actividad física durante la cuarentena cuenta: “Hice algunos trabajos físicos acá en casa y salí a caminar un poco, tampoco hice mucho, por una cuestión de salud y de todos los controles que había. Cuando se abrió un poco acá en La Pampa la posibilidad de hacer actividades empecé a hacer un poco de tenis con mis hijos. De básquet no estoy haciendo mucho, aunque tengo una canchita acá atrás en mi casa y juego de vez en cuando con mis hijos”.

Sobre la situación tan particular que atraviesa el mundo reconoce que “nos afecta a todos, la verdad que es algo duro no poder moverse, no poder salir de casa”, pero también es consciente de su suerte: “Soy un agradecido por mi carrera en esta situación porque sé muy bien que hay gente que no la está pasando bien y los que estamos mejor deberíamos tratar de ayudar y dar una mano mayor de lo que por ahí damos en los casos habituales”.