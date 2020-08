A través de carta, el fútbol femenino explicó las razones por las que pide un mes para volver a los entrenamientos

Compartir

En una carta difundida por la AFA, los clubes de la Primera División informaron que por “decisión unánime, una fecha razonable para volver a la actividad presencial podría ser durante los primeros 10 días de septiembre”.

Si bien tras la reunión entre el Ministerio de Salud y la AFA quedaron habilitados a reiniciar los entrenamientos tanto los equipos masculinos como los femeninos de primera división, la rama femenina del fútbol argentino decidió postergar su retorno por diferentes razones relacionadas la imposibilidad de coordinar todos los detalles durante este mes.

“Por decisión unánime de los clubes entendemos que una fecha razonable para volver a la actividad presencial podría ser durante los primeros 10 días de septiembre (testeos y vuelta a los entrenamientos)”, destacaron en un comunicado que difundió la propia AFA y que contó con la firma de Boca, Defensores de Belgrano, El Porvenir, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, S.A.T, UAI Urquiza y Villa San Carlos.

Entre los argumentos para

esta postergación, detallaron:

A) Adaptar los lugares y modos de entrenamiento a lo normado por el protocolo.

B) Implementar las medidas sanitarias y de higiene requeridas.

C) Organizar el traslado de las jugadores desde y hacia a los entrenamientos (la gran mayoría no cuenta con movilidad propia).

D) Coordinar la vuelta a nuestros clubes de las futbolistas que se encuentran en el interior del país o en el extranjero.

E) Realizar una campaña de difusión destinada a las y los integrantes de nuestros clubes a fin de efectuar la correcta implementación del protocolo.

La reunión que se desarrolló entre las autoridades del Gobierno y la AFA el último martes en Casa Rosada dejó como resultado la habilitación del fútbol femenino. Entonces, los clubes que componen la máxima categoría del país podrían este mismo 10 de agosto iniciar los entrenamientos, siempre y cuando puedan cumplir con el estricto protocolo que se presentó ante los responsables sanitarios. Al no poder hacerlo, decidieron posponer el comienzo de las prácticas.

“Celebramos fervientemente la decisión tomada conjuntamente con el Gobierno Nacional acerca de la habilitación para retomar a los entrenamientos de la disciplina. Dicha decisión no hace más que reafirmar el respeto por la igualdad de género que su conducción viene implementando y el continuo apoyo al fútbol femenino en todas sus modalidades”, fueron algunos de los fragmentos que tuvo el comunicado que dieron a conocer los planteles.

“Sin embargo, aún cuando la Asociación se hará cargo del costo de los tests de las jugadoras, cosa que desde ya agradecemos, es menester efectuar un análisis detenido de la situación de las entidades que componen la división en relación a la factibilidad de cumplimiento del protocolo en el corto plazo”, reconocieron.