A un año del «Viernes Negro», formoseños autoconvocados marchan a Casa de Gobierno

Hoy se cumple un año de la brutal represión policial que vivieron cientos de formoseños que reclamaban en el casco céntrico por la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena en la ciudad de Formosa; la fecha que dejó un saldo de casi un centenar de heridos y detenidos fue denominada como «Viernes Negro». Para recordar lo sucedido, ciudadanos se autoconvocarán a las 11 horas en la Peatonal y desde allí marcharán hasta Casa de Gobierno.

Vale agregar también que desde el bloque de diputado provinciales de la oposición presentaron un proyecto de ley ante la Legislatura para instaurar la fecha como «Día provincial de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y libertades del pueblo».

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Agostina Villaggi, diputada de Juntos por el Cambio, recordó que se trata de un día con dos visiones distintas, pero «importantes para nosotros».

Al hablar de la convocatoria de hoy indicó que «vamos a estar presentes sin ningún tipo de identificación partidaria sino acompañando a todo el pueblo de Formosa que quiera recordar ese día».

«Se van a realizar distintas actividades, vamos a hacer una caminata, pasaremos videos de la represión», acotó la misma.

Por otro lado, al referirse a lo que sucedió hace un año atrás dijo: «entendemos que el 5 de marzo fue una fecha bisagra para una Formosa que no está acostumbrada a ese tipo de manifestaciones, la población sufrió una de las represiones más grandes y brutales desde el regreso de la democracia».

«Es un día triste por un lado porque vimos el actuar irracional de las fuerzas provinciales comandadas por el Ministro González y por otro lado es un día donde hay que poner en valor a las personas que se animaron a salir a la calle a protestar y decir basta a las vulneraciones de nuestros derechos constitucionales e individuales, son dos cosas que hay que recodar, decirle a los formoseños que no deben olvidar por un lado lo malo que fue la represión salvaje y lo bueno que el pueblo de pie le dijo basta Gildo», continuó.

«Es un día que lo vamos a recordar siempre», aseveró.

Consultada por la óptica del gobierno, la legisladora provincial señaló que «ellos mantienen su relato, así también lo hizo saber el Gobernador en su discurso en Legislatura cuando nos acusó de querer boicotear el estatus sanitario de Formosa, pero a nosotros no nos hace dudar que existieron violaciones a los derechos humanos, vamos a dar el debate y más allá de que no nos den los números queremos escuchar a los diputados oficialistas defender lo que para nosotros fue un año y medio de constates violaciones y vulneración de los derechos humanos».

Consideró también que lo que sucedió no fortaleció al gobierno, sino que «fue un golpe muy fuerte que se vio reflejado en los resultados de las elecciones ya que en capital perdieron».

«Entiendo que el gobierno va a seguir siendo autoritario, pero el pueblo de Formosa dejó de ser ese pueblo tranquilo y sumiso. Ante los ataques a nuestros derechos vamos a salir a defenderlos, algo ha cambiado», lanzó Villaggi.

Causas judiciales

Seguidamente, al hacer referencia a las causas que se abrieron por lo sucedido enfatizó que «gracias al trabajo del equipo jurídico que conformamos los abogados de la oposición vamos logrando el sobreseimiento de las personas que siguen involucradas, no tenemos a ninguna persona que haya sido condenada por los delitos imputados».

En cuanto a la Policía, aseveró: «presentamos una denuncia a la cúpula policial y al ministro González en la Justicia Federal, eso aún se está debatiendo y en caso de que termine siendo la justicia provincial la que investigue vamos a seguir insistiendo en la causa como querellantes. Creemos que es importante que llamen a declarar a los policías involucrados y que se investigue».

«La intención nunca fue quemar

Casa de Gobierno como dicen»

«Nunca la intención fue quemar Casa de Gobierno, ese es el relato que quieren imponer para hacernos quedar como una facción agresiva y violenta que salió contra el régimen sanitario. No hay pruebas e indicios que ameriten sostener ese relato en la Justicia», dejó en claro la diputada provincial.

Y cerró diciendo que «era una marcha pacífica que se volvió violenta por el actuar de ellos, un actuar irracional».

El hecho

Durante la mañana del 5 de marzo de 2021, los manifestantes se autoconvocaron en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, y luego pretendían avanzar hacia Casa de Gobierno, pero no lo pudieron hacer ya que efectivos de la Policía provincial vallaron alrededor de la misma e impidieron el paso; en un momento determinado, un grupo de personas comenzó a arrojar huevos a los uniformados y luego sacaron las vallas, fue ahí que la fuerza respondió con postas de goma, lo cual generó la furia de la muchedumbre desatando un verdadero caos.

Vale decir, que los enfrentamientos se dieron en diversos puntos, donde quienes intentaban atravesar las barreras eran reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos; luego, cuando la situación se tensó aún más, los efectivos policiales no discriminaban y disparaban a mansalva.

Durante las corridas, cientos de personas terminaron con lesiones a causa de los disparos que se efectuaron para disuadir, además muchos de ellos también fueron golpeados y apresados; por parte de la fuerza local 13 uniformados terminaron con lesiones.

La noticia pronto tomó estado nacional, y los medios porteños cubrían en vivo el minuto a minuto y enseguida fue tendencia en las redes sociales; asimismo, desde diferentes sectores manifestaron su repudio por la represión de la fuerza de seguridad.

La protesta finalizó luego de más de 5 horas, y no solo hubo corridas en cercanías a Casa de Gobierno, sino que los manifestantes se dispersaron en varios puntos del microcentro, donde eran perseguidos por la Policía.

